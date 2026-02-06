BTS、28作品をLeminoで独占配信 ワールドツアー・バラエティ・ファンミ映像…ラインナップ公開
【モデルプレス＝2026/02/06】映像配信サービスLeminoでは、BTS（ビーティーエス）出演のライブ映像やバラエティを独占配信中。このたび、豪華ラインナップが公開された。
3月に7人でカムバックすることが発表され、完全復活への期待が高まっているBTS。彼らのこれまでの軌跡を振り返ることができるライブ映像やバラエティ、28作品をLeminoにて独占配信中。2月5日よりTVCMもオンエアされる。「In the SOOP BTS ver.」「BON VOYAGE」などメンバーの素顔が垣間見られるバラエティや、「BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF’」「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」など珠玉のライブ映像、また「BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 [MAGIC SHOP]」などのグローバルファンミーティングを公開。BTSを思い切り堪能できるラインナップとなっている。
さらに、ARMY（BTSファンの呼称）のために用意されたBTSの『部屋』にて、オンラインホームパーティーとして盛り上げたコロナ禍開催の「BANG BANG CON The Live」、また、無観客公演にも関わらず、最先端技術を駆使しARMYたちと同じ空間にいるかのような雰囲気を作り出した「BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO」も見どころだ。（modelpress編集部）
【ライブ】
・BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO
・BTS MAP OF THE SOUL ON:E
・BANG BANG CON The Live
・2019 BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]
・BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.5 【MAGIC SHOP】
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF’ SAO PAULO
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF’ LONDON
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’ SAUDI ARABIA
・BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ SEOUL
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ NEW YORK
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ LONDON
・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN JAPAN 〜SPECIAL EDITION〜
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ 〜JAPAN EDITION〜 at 東京ドーム
・BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ 〜JAPAN EDITION〜 at 福岡ヤフオク!ドーム
・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR 〜Japan Edition〜
・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL
・2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL
【映画・ドキュメンタリー】
・RM: Right People， Wrong Place
・BTS: Yet To Come ※Lemino独占配信ではない
・BRING THE SOUL: DOCU-SERIES
・BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES
・BRING THE SOUL: THE MOVIE
・BREAK THE SILENCE: THE MOVIE
【バラエティ】
・IN THE SOOP BTS ver. シーズン2
・In the SOOP BTS ver.
・BON VOYAGE Season.4
・BON VOYAGE Season.3
