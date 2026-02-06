NMIXX・ソリュン、歌手パク・ジェジョンとデュエット曲リリースへ！切ない感情表現に注目

ガールズグループNMIXXのソリュンが、歌手パク・ジェジョンとコラボレーションする。

2月6日、NMIXXは公式SNSを通じて、2月25日にソリュンとパク・ジェジョンのデュエット曲『Always』をリリースすると発表した。

【写真】ソリュン、K-POP界を揺るがした“驚愕の美貌”

リリースの発表とあわせて楽曲の一部を先行公開する映像も公開され、期待感を高めている。映像では、ソリュンとパク・ジェジョンが切ない表情で歌い上げる姿が収められており、視線を集めた。

（写真＝Romantic Factory、JYPエンターテインメント）パク・ジェジョン、ソリュン

ソリュンは、グループ公式YouTubeチャンネルのカバー企画をはじめ、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」の『リムジンサービス』、JTBCの音楽バラエティ『Begin Again Open Mic』などで、ソロボーカリストとしても歌唱力を披露し、世間の注目を集めてきた。

特に2023年に出演した『リムジンサービス』では、パク・ジェジョンの『Let's Say Goodbye』を、安定した声量と音色で披露。原曲より5キー高い高音チャレンジを成功させ、大きな話題を集めた。今回のコラボレーションは、その姿に強い印象を受けたパク・ジェジョンの提案によって実現したという。ソリュンは、デュエット曲『Always』を通じて、ボーカリストとしての存在感を改めて示す。

『Always』は正統派のポップバラードで、ソリュンとパク・ジェジョンの切ない感情表現と圧倒的な歌唱力、華やかなオーケストラサウンドが調和し、王道の男女デュエットの魅力を届ける。「今感じているこの別れの痛みさえ、忘れられずに残っていてほしい」という歌詞が楽曲の感情を最大化し、リスナーに余韻を残す見込みだ。

なお、ソリュンとパク・ジェジョンのデュエット曲『Always』は、2月25日午後6時より各種音楽配信サイトで公開される。

（記事提供＝OSEN）

◇ソリュン プロフィール

2004年1月26日生まれ。本名はソル・ユナ。中学生の時にJYPエンターテインメントの非公開オーディションに合格し、2020年から練習生になったが、SM、YG、JYPすべての事務所に合格した逸話を持つ。デビュー前にプロフィール写真が公開されると「TWICEツウィとサナに似てる」と、その優れたビジュアルで大きな注目を集めた。2022年2月にNMIXXのメンバーとしてデビュー。