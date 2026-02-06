「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より「桑山千雪[夏、イエー]」が5月に発売PLUM限定豪華版では「ウィンクVer.」＆「ほほえみVer.」の交換パーツが付属
【桑山千雪[夏、イエー]】 5月 発売予定 価格： 通常版25,300円 PLUM限定豪華版27,500円
ピーエムオフィスエーは、フィギュア「桑山千雪[夏、イエー]」を5月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。
本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場するアイドル「桑山千雪」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のPSRカード［夏、イエー]の「チアアップリーダー」姿で立体化。
躍動感あるポージングやチア衣装が作り込まれ、胸元のネクタイやスカートのひるがえりなども細かく造形されている。
また、PLUM限定豪華版では「ウィンクVer.」＆「ほほえみVer.」の2種類の交換パーツが付属する。
桑山千雪[夏、イエー]（通常版）
桑山千雪[夏、イエー]（PLUM限定豪華版）
「アイドルマスター シャイニーカラーズ」- PLUMPMOA (@pmoa_plum) February 6, 2026
1/7スケールフィギュア 桑山千雪 [夏、イエー]
ご予約開始です♪✨
2月8日開催のワンダーフェスティバル2026[冬]でデコマスを初展示します！📣
▼ご予約・商品詳細はツリーから▼#シャニマス #WF2026W pic.twitter.com/f3Zgxajj9p
