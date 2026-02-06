【桑山千雪[夏、イエー]】 5月 発売予定 価格： 通常版25,300円 PLUM限定豪華版27,500円

　ピーエムオフィスエーは、フィギュア「桑山千雪[夏、イエー]」を5月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。

　本商品はゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場するアイドル「桑山千雪」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のPSRカード［夏、イエー]の「チアアップリーダー」姿で立体化。

　躍動感あるポージングやチア衣装が作り込まれ、胸元のネクタイやスカートのひるがえりなども細かく造形されている。

　また、PLUM限定豪華版では「ウィンクVer.」＆「ほほえみVer.」の2種類の交換パーツが付属する。

桑山千雪[夏、イエー]（通常版）

桑山千雪[夏、イエー]（PLUM限定豪華版）

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.