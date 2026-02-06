『トムとジェリー』×「タリーズ」がコラボ！ マスコットなど限定グッズも登場
『トムとジェリー』と「タリーズコーヒー」のコラボレーションが、2月18日（水）から期間限定で開催。期間中は、限定ドリンクや限定グッズなどが「タリーズコーヒー」店舗などに登場する。
【写真】『トムとジェリー』×「タリーズ」限定アイテム一覧 「タリーズ」のくま“ベアフル”がトムとジェリーの衣装を着たかわいいアイテムも登場
■限定ドリンクは2種類
2020年から始まり、さまざまなアイテムを展開してきた『トムとジェリー』×「タリーズコーヒー」コラボレーション。
今回のコラボレーションでは、「Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜」をテーマに、「タリーズコーヒー」の商品を通じて、利用者へ笑顔やワクワク感を届けていくという。
限定ドリンクとして、アメリカの定番サンドイッチ「PB＆J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフに、『トムとジェリー』の“ふたりでひとつ”の関係に重ねて考案したラテとミルクティーが登場。
ピーナッツバターのほどよい塩味とコクに、エスプレッソがマッチした香り高いラテ「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」は、ほんのり甘く香ばしい味わいに、サクサク食感のラスクがアクセントになっているのが特徴。ラスクでホイップとピーナッツバターソースをすくって食べるのもおすすめだという。
一方「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」は、まろやかな甘みのロイヤルミルクティーに、果肉感のあるストロベリーソースをトッピングした商品。紅茶の豊かな香りとストロベリーの甘酸っぱさが広がる、見た目も華やかなドリンクだ。
加えて、上記のドリンクと一緒に購入できる限定グッズも登場。2月18日（水）からは、手のひらサイズでドリンクホルダーとしても使える「トムとジェリー ミニトート」、2月25日（水）からは、コーヒーを淹れるトムの姿と、ふわふわのしっぽがセットになった「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」が登場する。
いずれも単品購入不可で、発売初日のみ1人2個までの個数制限がある。数量限定のため、なくなり次第終了。
■限定デザインカップやグッズも展開
それから、限定デザインカップやグッズも展開予定。エプロンを付けたキャラクターたちがコーヒーを運ぶ様子や、コーヒータイムを楽しむ姿をデザインし、コラボレーションならではの世界観を表現している。
「タリーズコーヒー」のオリジナルキャラクターであるベアフルが、トムとジェリーのコスチュームを着たマスコットや、タフィーがホイップクリームにダイブしてしまった姿をフィギュアで表現したマグキャップなどをラインナップ。一部商品は、「タリーズコーヒー」公式オンラインストアでも取り扱われる。
さらに店舗のみならず、「タリーズコーヒー」公式楽天市場店でしか買えないグッズも！ 2月18日（水）の11時00分発売から同店で販売されるのは、「トムとジェリー ポーチ付きチャーム」で、立体的な刺しゅうを施したカップ型のワッペンがポイントのカードが入るサイズのポーチが付いたバッグチャームだ。
■限定フードは2種類
そして限定フードとして、「トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜」と「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」をラインナップ。
温めてもおいしい「トムとジェリー パニーニ風カツサンド 〜チーズ＆ラタトゥイユ〜」は、ジェリーの大好物であるチーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを挟んだごちそうサンド。
「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」は、チーズになったトムたちをデザインしたユニークなパッケージのチーズスナックで、濃厚なチーズフレーバーとカリカリ食感を楽しめる。
