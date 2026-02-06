『ズートピア』10周年記念グッズ登場！ 描き起こしアートを使ったトートバッグなど展開＜ディズニーストア＞
ディズニー映画『ズートピア』の公開10周年を記念した新コレクションが、2月13日（金）から、全国の「ディズニーストア」店舗で発売。それに先駆け、2月10日（火）から、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店および公式オンラインストアで先行販売が実施される。
【写真】クロウハウザーやフラッシュの姿も！ 「トートバッグ」など商品詳細＆金額
■ジュディ＆ニックになりきれる
今回登場するのは、“ズートピアのドーナツパーティー”がテーマの新コレクション。
ラインナップには、パーティーグッズを身につけたジュディ・ホップスやニック・ワイルドたちが、ドーナツやドリンクを持ってパーティーを楽しむにぎやかな描き起こしアートを使用した「トートバッグ」や「長袖Tシャツ」を用意。10周年にちなんだ“10”の数字が隠れた、遊び心あふれるデザインも注目だ。
また、ジュディとニックに加え、ドーナツが大好物のクロウハウザーがそろう「ぬいぐるみ」や、キャラクターをモチーフにしたドーナツ型の「ぬいぐるみキーチェーン」、クロウハウザーの「マルチポシェット」といった幅広いグッズが並ぶ。
さらに、警察官のジュディが着ている制服をイメージにしたベスト付き長袖シャツやハット、ニックをイメージしたブルゾンやハットなど、『ズートピア』のキャラクターになりきって楽しめるファッションアイテムも展開される。
