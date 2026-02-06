¡Ö²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡×àÂç¼«Á³¤ÇÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥Èá¡ÖÆü¥Æ¥ìNEWS24¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼´¢Àî¤¯¤ë¤ß¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥«¥ó¡×¡ÖÆ±¤¸À¤³¦¤ÎÀ¸¤Êª¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡×
¡¡à²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´¢Àî¤¯¤ë¤ß(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬àÂç¼«Á³¤ÇÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î4Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÀ±¤Î¤Ê¤¤¶õ¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë´¢Àî¡£¡ÖÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ªÉ÷Ï¤¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍáÁå¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡¡¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ê¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¡¼¤é¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥«¥ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ©¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ç¸÷µ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð´éÃÆ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ¶²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÀ¶Á¿¤ÇÁÖ¤ä¤«¡×¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦´¢Àî¤µ¤ó¡×¡ÖÆ±¤¸À¤³¦¤ÎÀ¸¤Êª¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡´¢Àî¤ÏÆüËÜÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖOha!4 NEWS LIVE¡×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¤Î¡ÖÆü¥Æ¥ìNEWS24¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£