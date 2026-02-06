ºòµ¨¤Î¹ñÆâÃË½÷¥Ä¥¢¡¼¤Ç11¾¡¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄê»Ùµë¥â¥Ç¥ë¡ØTourGrip¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÈÎÇä³«»Ï
¥¢¥¯¥·¥Í¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥¯¤«¤é¡¢¿·ºî¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥¸¥ç¥¤¤Ï¡¢¹ñÆâÃË½÷¥Ä¥¢¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¿Í¹©Èé³×¥´¥ë¥Õ¥°¥í¡¼¥Ö¡ØTourGrip¡Ù¤ò2·î6Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹Êó¡£
¡Ö¹â²¹Â¿¼¾¤ÊÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ìó20Ç¯Á°¤Ë¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ·¸õ¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢PureTouch¤äStaSof¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³Èé³×¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¡¢±«Å·»þ¤Î¤ßTourGrip¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TourGrip¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎJGTO¥Ä¥¢¡¼¡¢JLPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ11¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÇ®¿´¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄê»Ùµë¥â¥Ç¥ë¤ò¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë ¼ç¤ÊÃåÍÑ¥×¥í¤Ï¡¢¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¶â»Ò¶îÂç¡¢Âç´äÎ¶°ì¡¢ÊÆß·Ï¡¡¢¾®À¾¤¿¤«¤Î¤ê¡¢²¼²È½¨Î°¡¢ºäËÜÍº²ð¡¢ Ä¹ÌîÂÙ²í¡¢ÀõÃÏÍÎÍ¤¡¢ÎëÌÚ¹¸Í´¡¢¸¶ÉÒÇ·¡¢Á°ÅÄ¸÷»ËÏ¯¡¢Ã«¸¶½¨¿Í¤é¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤âÎëÌÚ°¦¡¢üâÌî°¦É±¡¢²¬»³³¨Î¤¡¢¹©Æ£ÍÚ²Ã¡¢ÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¤é¡¢Â¿¿ô¤¬¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï21¡Á26cm¡£
