驚異の初速とスピンを両立！ ウイルソン『STAFF MODEL』シリーズが進化して3月6日デビュー
キャスコから、新作ボールのアナウンス。「ウイルソンから、薄いウレタンカバーがさらなる高初速とアプローチ性能を生む『STAFF MODEL X』と『STAFF MODEL』を3月6日に発売いたします。本製品は全世界で展開するグローバルモデルです」と、同社広報。
【画像】2機種とも4ピース構造はあまりないケース
今回のアップデートで特筆は、極薄のウレタンカバーと硬いアウター層の融合。この構造が1Wで圧倒的なボール初速を生み出す一方で、グリーン周りではフェースに吸い付くような高いコントロール性能を維持するとか。さらに、空力性能を追求した「シームレス・ディンプル・デザイン」を全面に採用したことで、風に負けない安定した弾道と再現性を実現。あらゆる条件下で飛距離を最大化させることに成功した。
ラインナップは好みに合わせて2つのキャラクターが用意されている。しっかりとした手応えを重視するゴルファーに向けた『STAFF MODEL X』は、コンプレッション・コアを硬めに設定することで、ティショットでの高弾道・低スピンとグリーン周りでの猛烈なスピン性能を両立。
対して、よりソフトな打感を追求した『STAFF MODEL』には独自のコア構造「V-COR」を搭載。インパクト時のエネルギーを効率よく増幅させて初速を最大化し、突き抜けるようなビッグキャリーをもたらす。いずれもオープン価格だが、1ダース6,930円で同社オンラインストアに製品登録されている。 【商品概要】STAFF MODEL X◎しっかり打感を求めるプレーヤー向け ◎構造：4ピース◎カバー：ウレタン◎フィーリング：普通（しっかりめ）◎弾道：高弾道◎カラー：ホワイト、イエロー◎価格：オープン STAFF MODEL◎柔らかい打感を求めるプレーヤー向け◎構造：4ピース◎カバー素材：ウレタン◎フィーリング：ソフト◎1Wスピン：低い◎アプローチスピン：高い◎弾道：高弾道◎カラー：ホワイト◎価格：オープン価格
<ゴルフ情報ALBA.Net>
驚異の初速とスピンを両立！ ウイルソン『STAFF MODEL』シリーズが進化して3月6日デビュー
新たなウレタンカバーを採用！タイトリスト『AVX』の第4世代、3月6日デビュー
スリクソン『TRI-STAR』と『AD SPEED』がリニューアル！飛びとスピンを磨いて3月6日デビュー
全8色のカラフル過ぎるディスタンス系、キャスコ『KIRA★MAX』、2月13日デビュー
ブリヂストンのゴルフボールが国内販売数量No.1 幅広いニーズに応えるラインナップに支持集まる
【画像】2機種とも4ピース構造はあまりないケース
今回のアップデートで特筆は、極薄のウレタンカバーと硬いアウター層の融合。この構造が1Wで圧倒的なボール初速を生み出す一方で、グリーン周りではフェースに吸い付くような高いコントロール性能を維持するとか。さらに、空力性能を追求した「シームレス・ディンプル・デザイン」を全面に採用したことで、風に負けない安定した弾道と再現性を実現。あらゆる条件下で飛距離を最大化させることに成功した。
ラインナップは好みに合わせて2つのキャラクターが用意されている。しっかりとした手応えを重視するゴルファーに向けた『STAFF MODEL X』は、コンプレッション・コアを硬めに設定することで、ティショットでの高弾道・低スピンとグリーン周りでの猛烈なスピン性能を両立。
対して、よりソフトな打感を追求した『STAFF MODEL』には独自のコア構造「V-COR」を搭載。インパクト時のエネルギーを効率よく増幅させて初速を最大化し、突き抜けるようなビッグキャリーをもたらす。いずれもオープン価格だが、1ダース6,930円で同社オンラインストアに製品登録されている。 【商品概要】STAFF MODEL X◎しっかり打感を求めるプレーヤー向け ◎構造：4ピース◎カバー：ウレタン◎フィーリング：普通（しっかりめ）◎弾道：高弾道◎カラー：ホワイト、イエロー◎価格：オープン STAFF MODEL◎柔らかい打感を求めるプレーヤー向け◎構造：4ピース◎カバー素材：ウレタン◎フィーリング：ソフト◎1Wスピン：低い◎アプローチスピン：高い◎弾道：高弾道◎カラー：ホワイト◎価格：オープン価格
<ゴルフ情報ALBA.Net>
驚異の初速とスピンを両立！ ウイルソン『STAFF MODEL』シリーズが進化して3月6日デビュー
新たなウレタンカバーを採用！タイトリスト『AVX』の第4世代、3月6日デビュー
スリクソン『TRI-STAR』と『AD SPEED』がリニューアル！飛びとスピンを磨いて3月6日デビュー
全8色のカラフル過ぎるディスタンス系、キャスコ『KIRA★MAX』、2月13日デビュー
ブリヂストンのゴルフボールが国内販売数量No.1 幅広いニーズに応えるラインナップに支持集まる