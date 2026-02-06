高知県出身「毎日カツオが食べたい」女子ゴルファーがスノボで新技に挑戦！ 失敗してもくじけない、最後はしっかりとグラトリを披露
ルックスでも人気を集める女子ゴルファーの中野なゆが自身のインスタグラムを更新。スノーボードで新しいテクニック習得を目指して練習する姿を動画で投稿した。
【動画】習得したグラトリを披露する中野なゆ
「グラトリ教えて貰いながら挑戦してみました〜」と記した中野。グラトリ（グラウンドトリック）とは、緩やかな傾斜のゲレンデでジャンプ、回転などをしながらボードを操るライディングスタイルのこと。最初の動画は新雪の上も気持ちよく快調に滑り降りていく姿を収録。そして2つ目では反動を使ってクルリとボードの向きを変えることに挑戦するが、尻もちをついてしまった失敗シーンの3連発。しかし中野は着実に上達。その後の動画では見事にグラトリを披露してみせた。本人も大満足で「めちゃくちゃ楽しい」「ありがとうございました」と感謝の言葉で投稿を締めくくった。ウィンタースポーツを楽しむ動画を見たファンは「なゆちゃん、さすが！」「カッコいい！ 上手いです」「そして、かわいいー」「めっちゃ楽しそう」などとコメントしていた。高知県出身の中野は、インスタグラムのプロフィール欄に「毎日カツオが食べたいです」と記している。プロテストでは最終テストまで進んだ年もあったが、昨年まで6年連続で挑戦中だ。また2024年にはティーチングプロA級の資格を取得している。

