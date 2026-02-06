シンガーソングライターの藤原さくら（30）が6日、自身のXを更新。義理の兄の著作が「2026年本屋大賞」にノミネートされたことを報告した。

藤原は「義兄ちゃん！！！！！森バジル！！！！本屋大賞！！！！ノミネートです！！！！！！！」と興奮気味に報告。義理の兄で作家の森バジル氏の「探偵小石は恋しない」（小学館）がノミネート作品に選ばれたことが、この日発表されていた。

藤原は「やばいよ！！！！！！日本の本のグラミー！！！全員読んでね！！！！！」と呼びかけた。

フォロワーからは「本屋大賞ノミネート おめでとうございます」「藤原家凄すぎです！」などと驚きのコメントが寄せられた。

今回の本屋大賞は森氏の作品をはじめ、湊かなえ氏「暁星」（双葉社）、瀬尾まいこ氏「ありか」(水鈴社)、朝井リョウ氏「イン・ザ・メガチャーチ」（日経BP 日本経済新聞出版）、櫻田智也氏「失われた貌」（新潮社）、夏川草介氏「エピクロスの処方箋」（水鈴社）、野宮有氏「殺し屋の営業術」（講談社）、伊坂幸太郎氏「さよならジャバウォック」（双葉社）、佐藤正午氏「熟柿」（KADOKAWA）、村山由佳氏「PRIZE―プライズ―」（文藝春秋）の10作がノミネート。大賞発表は4月9日を予定している。

藤原は以前から森氏と親戚関係であることを公言しており、23年6月には自身のXで「私のお義兄ちゃんが書いた小説 『ノウイットオール』が松本清張賞を受賞しました！！！！！(ヤバすぎ)」と伝えていた。