¡ØM³Ø±à¡Ù¤Î¿·¶Ê¡¢ºãÅç¤Þ¤¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÎø¤ÏÆîÈ¾µå¡ÁStar Love¡Á¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¡ª
²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØM³Ø±à¡Ù¤Î¿·¶Ê¡¢ºãÅç¤Þ¤¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÎø¤ÏÆîÈ¾µå~Star Love~¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Æ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡¦MARUMOCHI from HoneyWorks¤¬¼ê³Ý¤±¤ë²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØM³Ø±à¡Ù¡£º£²ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºãÅç¤Þ¤¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÎø¤ÏÆîÈ¾µå~Star Love~¡×¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈHoneyWorks¤é¤·¤¤¶»¥¥å¥ó¤Ê²Î»ì¤¬¤¢¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢¿´Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¿åÃå»Ñ¤ÎºãÅç¤Þ¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Î½ë¤µ¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎø¤ÏÆîÈ¾µå¡ÁStar Love¡Á¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØM³Ø±à¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óEPÂè2ÃÆ¡ÖM³Ø±à¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢4·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë5·î3Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖM³Ø±à²ÎÍØº× Â¶¤ÎÆõ -¤æ¤á¤¦¤µ¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É-¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£M³Ø±à¥¥ã¥¹¥È¤¬ÃÝ¼Ç¥Ë¥å¡¼¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë¤Ë½¸·ë¤¹¤ëÅö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏºÇÂ®Àè¹Ô¤Î¿½¹þ¼õÉÕÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤¼¤Ò¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÖÎø¤ÏÆîÈ¾µå¡ÁStar Love¡Á¡×
ºãÅç¤Þ¤¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë
2026Ç¯2·î18Æü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/koihaminamihankyu
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ØM³Ø±à¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡Ù
2026Ç¯4·î22ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§PCCG.02508
Äê²Á¡§¡ï2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD
https://lnk.to/PCCG000002508
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/mgakuenEP02
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä¡¡
M1.ÌµÅ¨¡ª¥³¥³¥í¥Ú¥¢/±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì¡õ±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV:ÉÙÅÄÈþÍ«¡õÍÓµÜÈÞÆá¡Ë
M2.¼«¸Ê¡ù¿ä¤·/·ªÅÄ¤ê¤ó¡õ¿Üº´Çµ¤ß¤¢¡ÊCV¡§Î©²ÖÆüºÚ¡õº´ÁÒ°½²»¡Ë
M3.Îø¤ÏÆîÈ¾µå¡ÁStar Love¡Á/ºãÅç¤Þ¤¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë
M4.µÞ¤¬¤Ð¥Á¥ë¡ù/±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV: ÍÓµÜÈÞÆá¡Ë
M5.¥¥é¥¥é/ºãÅç¤Þ¤¡ÊCV¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡Ë
M6.¤Ë¤ó¤³¤í¥À¥ó¥¹/±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì¡õ±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV:ÉÙÅÄÈþÍ«¡õÍÓµÜÈÞÆá¡Ë
M7.¤æ¤á¤¦¤µ¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É/·ªÅÄ¤ê¤ó¡õºãÅç¤Þ¤¡õ±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì¡õ±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV¡§Î©²ÖÆüºÚ&µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡õÉÙÅÄÈþÍ«¡õÍÓµÜÈÞÆá¡Ë
DRAMA TRACK. ¶ì¤¤µ²±¤È´Å¤¤¥â¥Î/·ªÅÄ¤ê¤ó¡õºãÅç¤Þ¤¡õ±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì¡õ±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡ÊCV¡§Î©²ÖÆüºÚ¡õµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡õÉÙÅÄÈþÍ«¡õÍÓµÜÈÞÆá¡Ë
¡öDRAMA TRACK¤ÏCD¸ÂÄê¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÇÛ¿®ÈÎÇä¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
MARUMOCHI from HoneyWorks presents M³Ø±àEVENT¡ÖM³Ø±à²ÎÍØº× Â¶¤ÎÆõ -¤æ¤á¤¦¤µ¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É-¡×
5·î3Æü(Æü)
¡ÎÃë¤ÎÉô¡Ï³«¾ì15:00/³«±é15:30
¡ÎÌë¤ÎÉô¡Ï³«¾ì18:00/³«±é18:30
¡Ú½Ð±é¡Û
Î©²ÖÆüºÚ¡Ê·ªÅÄ¤ê¤óÌò¡Ë / µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡ÊºãÅç¤Þ¤Ìò¡Ë / ÉÙÅÄÈþÍ«¡Ê±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ìÌò¡Ë / ÍÓµÜÈÞÆá¡Ê±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ìÌò¡Ë
ÏÉºê·ò
²ñ¾ì¡§ÃÝ¼Ç¥Ë¥å¡¼¥Ô¥¢¥Û¡¼¥ë
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö
¥Á¥±¥Ã¥È
ÄÌ¾ï»ØÄêÀÊ 7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÅµÉÕ»ØÄêÀÊ 8,500±ß (ÀÇ¹þ)
ÆÃÅµ¡§
¡ãÃë¡äÀ¸ÅÌ¾ÚÉ÷¥«¡¼¥É¡õ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê·ªÅÄ¤ê¤ó/ºãÅç¤Þ¤¡Ë
¡ãÌë¡äÀ¸ÅÌ¾ÚÉ÷¥«¡¼¥É¡õ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿É÷¥·¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì/±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡Ë
¢¨¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÃëÌë¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¿½¹þÊýË¡
¡¤¤ã¤Ë¤á
¿½¹þURL
https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/337
È¯·ôÊýË¡¡§¥¢¥×¥ê¡ÊÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë
¢¨ËÜ¼õÉÕ¤ÎÈ¯·ô¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È
¿½¹þURL
https://l-tike.com/m-academy¡¡¡ÊL¥³¡¼¥É¡§70320¡Ë
¢¨¼õÉÕÊýË¡¤ÏÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
ºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¡ 2026/01/28(¿å) 20:00 ¡Á 2026/02/24(²Ð) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡¡ 2026/02/27(¶â) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö¡¡ 2026/02/27(¶â) 19:00 ¡Á 2026/03/02(·î) 23:59
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ ³Æ¸ø±é 4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¾ÜºÙ¤Ï¿½¤·¹þ¤ßURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÇÂ®Àè¹Ô¡¦ÃêÁª¤Ç´°Çä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÈÎÇäÅù¤Ï¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤¤ã¤Ë¤á
https://canime.jp/help/ticket/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
https://l-tike.com/contact/index.html
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØM³Ø±à¡Ù
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
·ªÅÄ¤ê¤ó¡§Î©²ÖÆüºÚ
ºãÅç¤Þ¤¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
±§ÅÄÀî¤Û¤Þ¤ì¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
±§ÅÄÀî¤È¤Þ¤ì¡§ÍÓµÜÈÞÆá
¿Üº´Çµ¤ß¤¢¡§º´ÁÒ°½²»
©MARUMOCHI LABEL
