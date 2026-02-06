160.63　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.75　現値
156.61　21日移動平均
156.52　エンベロープ1%上限（10日間）
156.19　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・基準線
154.97　10日移動平均
154.72　一目均衡表・転換線
154.72　一目均衡表・雲（下限）
154.44　100日移動平均
153.42　エンベロープ1%下限（10日間）
152.59　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.34　200日移動平均

ややドル高も、２１日線近くと、中立水準から大きく離れてはいない