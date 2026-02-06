テクニカルポイント ドル円 ２１日線近くでの推移
160.63 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.75 現値
156.61 21日移動平均
156.52 エンベロープ1%上限（10日間）
156.19 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・基準線
154.97 10日移動平均
154.72 一目均衡表・転換線
154.72 一目均衡表・雲（下限）
154.44 100日移動平均
153.42 エンベロープ1%下限（10日間）
152.59 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.34 200日移動平均
ややドル高も、２１日線近くと、中立水準から大きく離れてはいない
