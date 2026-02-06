坂本花織『お団子スタイル』ジャンプ7本中6本着氷 まずは団体戦へ【ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート】
【動画】坂本花織 公開練習｜https://youtu.be/yDd7TjWPaLU
2月6日（金）に開幕するミラノ・コルティナ五輪。フィギュアスケート女子代表の坂本花織（25＝シスメックス）が、フリープログラムの調整を行った。
練習では髪をお団子スタイルにまとめた坂本選手が、フリーの曲『愛の賛歌』をかけた演技練習を実施。7本のジャンプを試み、うち6本を着氷させるなど、調整は極めて順調な様子だった。
リラックスした雰囲気で練習を終えた坂本は、まず今夜行われる団体戦に挑む。
