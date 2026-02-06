【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪の開幕（７日未明）に先だって、スノーボード男子ビッグエア男子予選が行われた。日本選手団の金メダル第１号を狙う“スピンマスター”荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が計１７８・５０点をマークし、４位の２２年北京五輪王者・蘇翊鳴（そ・よくめい）＝中国＝を抑えて、１位通過した。木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝は計１７３・２５点で３位。日本勢は４人全員が決勝進出。１９７２年札幌五輪のジャンプ男子「日の丸飛行隊」以来の表彰台独占も現実味を帯びてきた。７日（日本時間８日未明）に行われる決勝を担当記者が展望する。

日本勢４人が予選を通過した。五輪実施種目入りから３大会目で、待望の日本男子初のメダリスト誕生が見えてきた。小ぶりのキッカー（ジャンプ台）で出場３０人の最高回転数は５回転半技だった中、１位通過の荻原は１本目、３位の木村は３本目に難度の高い逆スタンスで横５回転半する「スイッチ・バックサイド１９８０」に成功。決勝でメダルの色を争うのは回転数。ともに初出場の五輪で予選から決めたことは、決勝への弾みになった。８日未明の決勝では、木村は６回転、荻原は６から６回転半技を準備し、金メダルは手に届くところにある。

長谷川は公式練習から有言実行し、回転数を下げた５回転技の完成度を重視して通過。木俣は５回転半技で得点を伸ばしきれず苦しんだが、世界選手権優勝経験がある２人は、難度を上げた技を持っており、表彰台を狙える力は十分だ。

日本勢のライバルは、五輪王者の蘇が１本目に着地でミスしたが、２本目以降は意地を見せて挽回。地元イタリアのＩ・マッテオリも高回転を操るが、冷静に戦えている日本勢にチャンスはある。