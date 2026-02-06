【五輪】ノロウイルス感染拡大ピンチ･･･選手感染で女子アイスホッケーの試合延期　１８年平昌でも感染事例

６日に開幕を迎えるミラノ・コルティナ五輪に、すでに暗い影が忍び寄っている。大会組織委は５日、アイスホッケー女子のフィンランド代表内にノロウイルス感染が確認されたため、同日に実施予定のフィンランドーカナダ戦を１２日に延期すると発表した。

フィンランドのアイスホッケー協会の発表によると、代表２３選手のうち、１３人が感染、または隔離されているという。最初に異変が生じたのは３日の夜で、５日も練習は元気な選手は１０人しかいなかったという。ＡＰ通信によると、レフテラ・ヘッドコーチは「ほとんどの選手は回復してはいるが、プレーできる状態ではない。試合をできたとしても（対戦相手の）カナダに影響を及ぼしてしまう可能性がある」と話しているという。

フィンランドは直近２大会連続で銅メダル、カナダは前回女王の強豪同士。今回の決定について国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は「大会参加者の健康を安全を最優先に考えて決定された」としている。

過去には１８年平昌大会（韓国）でノロウイルスの感染が拡大し、１０００人以上が五輪会場の警備から外れ、兵士が代わりを務めるなど混乱が生じた。感染は選手にも及んだ。

◆ノロウイルス 急性胃腸炎を起こすウイルスの一種。ウイルスに汚染された食物や水を摂取したり、患者の嘔吐物などから直接あるいは間接的に感染する。感染すると２４〜４８時間後に発症し、吐き気、嘔吐、下痢、発熱などの症状が表れ、通常は１〜２日で回復する。例年１１月から翌年３月頃の冬季に流行する。