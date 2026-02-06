高木菜那、欧州式ホテルの“洗礼”に異例の呼びかけ 投稿写真が話題「オリンピックの課題がまた一つ…」
元スピードスケート選手の高木菜那（※高ははしごだか、32）が5日までに、自身のXを更新。6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックの取材のため、滞在するホテルでの“洗礼”を明かし、話題を呼んでいる。
【写真】欧州式ホテルの“洗礼”…話題を呼んでいる高木菜那の投稿
今回、同五輪での解説を務める高木。現地到着後、滞在先の部屋の様子を公開しながら「これはどうやってシャワーを浴びたら床が水浸しにならずに済むのか…」とつづり、シャワールームとトイレの床が一体となった一室の写真を公開した。
続けて「オリンピックの課題がまた一つできてしまった…皆様。良い方法求む」とユーザーに呼びかけた。
この投稿には「これヨーロッパ式あるあるです」「これ正解ないやつだよね」と「向こうは『濡れる前提で流す文化』だから」「風呂でリラックスしたい日本人に、修行僧スタイルのシャワーは無理ゲーすぎる」の反響が寄せられている。
【写真】欧州式ホテルの“洗礼”…話題を呼んでいる高木菜那の投稿
今回、同五輪での解説を務める高木。現地到着後、滞在先の部屋の様子を公開しながら「これはどうやってシャワーを浴びたら床が水浸しにならずに済むのか…」とつづり、シャワールームとトイレの床が一体となった一室の写真を公開した。
続けて「オリンピックの課題がまた一つできてしまった…皆様。良い方法求む」とユーザーに呼びかけた。
この投稿には「これヨーロッパ式あるあるです」「これ正解ないやつだよね」と「向こうは『濡れる前提で流す文化』だから」「風呂でリラックスしたい日本人に、修行僧スタイルのシャワーは無理ゲーすぎる」の反響が寄せられている。