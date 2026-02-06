愛知県は、公立高校入試の定時制課程と通信制課程（フレキシブルハイスクール）についての志願状況・倍率を発表しました。6日（金）午後3時の志願変更を受け付けて最終的な倍率が決定します。

【写真を見る】愛知県公立高校入試2026 定時制課程の志願状況･倍率 御津あおば1.50倍 豊野1.40倍 豊橋工科1.30倍など 令和8年度【全校掲載】

最も倍率が高かったのは、「御津あおば・普通科」で1.50倍、次いで「豊野・普通科」で1.40倍、「豊橋工科・機械科」で1.30倍となっています。

【定時制課程の今後の日程】

■志願変更受付：2月6日（金）締め切りは午後3時

■入学検査：2月13日（金）

■合格発表：2月18日（水）午前10時

【定時制課程の入学検査】

■面接：全校・全学科（33校39学科）で実施

■作文：実施する学校・学科は27校32学科、実施しない学校・学科は7校7学科

■学力検査：基礎学力検査を実施する学校・学科は24校29学科、実施しない学校・学科は10校10学科

【通信制過程（フレキシブルハイスクール）の今後の日程】

■入学検査：2月13日（金）

■合格発表：2月18日（水）午前10時

【通信制過程（フレキシブルハイスクール）の入学検査】

■面接：実施する学校・学科は3校3学科、実施しない学校・学科は1校1学科

■作文：全校・全学科（4校4学科）で実施しない

■学力検査：全校・全学科（4校4学科）で実施

また、通信制課程（フレキシブルハイスクール）で、最も倍率が高かったのは、「豊野・普通科」で1.10倍、次いで「武豊・普通科」で0.90倍、「御津あおば・普通科」で0.80倍、「佐屋・普通科」で0.73倍となっています。