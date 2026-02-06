河村勇輝が約12分の出場でチーム最多7アシストの活躍…ブルズは3連敗

2月6日（現地時間5日）、シカゴ・ブルズが敵地のスコシアバンク・アリーナでトロント・ラプターズと対戦した。

ブルズはボストン・セルティックスからトレードで加入したアンファニー・サイモンズが先発に名を連ね、ジェイデン・アイビー、アイザック・オコロ、マタス・ブゼリス、ジェイレン・スミスとともに出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はベンチから出場した。

河村は10点ビハインドで迎えた第1クォーター残り4分16秒からコートに立ち、直後にアイビーの得点をお膳立て。ガーション・ヤブセレのレイアップ、アイビーの3ポイントシュートを演出すると、終了間際にパトリック・ウィリアムズのブザービーターをアシストした。

第2クォーターにも2つのアシストを記録。0ターンオーバーで、2試合連続でキャリアハイに並ぶ7アシストを挙げた。

追いかける展開が続くなか、河村は後半も出場すると、第4クォーター残り54秒に長距離砲で試合初得点をマークした。試合を通じて12分11秒のプレータイムで3得点2リバウンド1スティールにチーム最多7アシストの活躍を見せ、出場していた時間帯のチーム全体の得失点差はチームで唯一プラスの「＋3」だった。

ブルズはサイモンズが6本の3ポイントを含む22得点、ブゼリスが18得点6リバウンド、ヤブセレが15得点11リバウンド、スミスが13得点9リバウンド、アイビーが13得点6アシスト3スティール、オコロが10得点を記録したものの、107－123で敗れ、3連敗を喫した。

なお、ブルズは8日（同7日）、ホームでデンバー・ナゲッツと対戦する。

■試合結果



トロント・ラプターズ 123－107 シカゴ・ブルズ



TOR｜33｜32｜35｜23｜＝123



CHI｜25｜33｜30｜19｜＝107



Yuki is a magician 🪄

He goes behind the back for an unreal dime 🤝 pic.twitter.com/omxRC3JEEP

- NBA on Prime (@NBAonPrime) February 6, 2026

【動画】河村勇輝がパスで魅せた