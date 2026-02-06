ニッスイが後場急速に切り返し新値街道まい進、今期最終益は一転過去最高で配当予想増額

ニッスイ<1332.T>が後場に入り急速に切り返し、上場来高値を連日で更新している。同社は６日正午、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。あわせて通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の９０００億円から９２８０億円（前期比４．７％増）、最終利益予想は２５０億円から２７５億円（同８．３％増）に見直した。最終利益は減益予想から一転、過去最高益を計画する。期末配当予想は４円増額の１８円に修正しており、これらを評価した買いが集まった。



年間配当予想は３２円（前期は２８円）となる。養殖事業や北米の水産加工事業が回復し、チルド事業も堅調に推移する。４～１２月期の売上高は６８９７億５５００万円（前年同期比４．０％増）、最終利益は２２３億４６００万円（同１４．１％増）となった。



出所：MINKABU PRESS