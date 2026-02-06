2月11日より『ABEMA』で無料放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム 2』。

モテを自覚している16人の恋愛強者がハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1 モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の続編で、2025年2月に放送されたシーズン1は「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破した。

今回のシーズン2では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、タレントの谷まりあ、菊池風磨がMCを務め、参加者は元AKB48や元『テラスハウス』メンバーなど、今回も粒ぞろいだ。リアルサウンドテックでは番組放送に先駆けて参加者全員へのインタビュー。今回はるみのインタビューをお届けする。（編集部）

■「自分の“モテ”がどれぐらい本物なのか確かめる」

ーーまずは番組に参加することになったきっかけ、応募の理由を教えてください。

るみ：小さいころから「可愛い」と、たくさんモテてきたのですが、それが大人になっても変わらなくて。自分の“モテ”がどれぐらい本物なのか、確かめるために参加しました！ まさに自分との戦いというか、本物の“モテ”を見極めるための挑戦として参加を決めました。

ーー前回の『ラブパワーキングダム』を見て印象に残ったことはありますか？

るみ：普通の恋リアとは違って、「難しい」と思ったのが第一印象です。後輩のメルちゃんが参加していて、他の参加者の方が計算して動くなか、メルちゃんは自分の素直な気持ちで動いていて、それがすごく素敵だなって。計算して動くのも大切ですが、素直な気持ちとか、自分の意思を貫くのが一番強いんじゃないかなと思いました！ 私も、計算を考える部分もありましたが、振る舞いやアピールの仕方は自分の素直な気持ちに従って、動けていたと思います。

ーー今回の参加者をみた上での印象は？

るみ：男性陣はみんな仲が良くて、明るく場を盛り上げる“少年”のようなメンバーだなと。女の子たちは全員スタイルも顔もレベルが高すぎて、最初は「自分大丈夫かな？」とひよっちゃいました。でも、みんな可愛いだけでなく中身も優しくて人間性のある子たちだったので、仲良くなれました！

ーー他のメンバーとの差別化ポイントはどこにあると思いますか？

るみ：自分のキャラクターが確立されているところかなと思います。周りからは「るみちゃんは大丈夫」「るみだから」と言われることが多くて。良く考えれば、それは自分にしかできないことだし、そういう部分で差別化できているのかなと思います。良い意味での“あざとさ”や、他の子にはない独特の愛嬌みたいな部分は、自分ならではの強みとして出せたんじゃないかなと感じています！

■「知らない他学年の男の子が教室まで覗きに来たり……」

ーー『ラブパワーキングダム』は“モテ”を自認する方々のみが参加する番組ということなので、”モテ武勇伝”を聞かせてください。

るみ：高校生のときの文化祭ですね。学年ごとに1人ずつ「ミス・ミスター」を投票で選ぶ企画があったんですが、私は1年生と3年生の時に選ばれました。その時は、知らない他学年の男の子が教室まで覗きに来たり、一緒に写真を撮ってほしいと声をかけてきたりして。人生で一番モテを感じた幸せな瞬間でしたね！

ーーご自身が考える見どころや注目メンバーを教えてください。

るみ：注目メンバーの1人はゆめちゃんです。すごく美人でオーラがあって、中身も優しいゆめちゃんが「媚びてまでモテたくない」と言っていて、どれくらい媚びてないんだろう？って気になります。あと、かのちゃんは天使みたいで、優しくてふわふわしていて、ずっとそういう感じなんです。だから男の子の前でどうなるのか、私も本編で見るのが楽しみです。私自身は、人一倍可愛くなりたいという思いが強いので、メイクやお洋服に気を使っていたし、体型管理も頑張っています。番組内で水着シーンがあるのでスタイルにも注目してほしいです！

