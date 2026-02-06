レンチンで作る失敗知らずの和菓子。白あんで上品な味わいの「レンジでいちご大福」
何度も失敗を重ねたからこそ分かる、失敗しないコツを大公開！
実家は料理屋さんでも、スイーツ作りはしたことがなかったというげんきスイーツさん。「食べたい」彼が欲望のままに作り上げたスイーツたちは、初心者でも失敗なしで作れるんだそう。
「キッチンが狭くても、道具が揃ってなくても、おいしいスイーツは作れる！」
げんきスイーツさんが失敗を繰り返しながらたどり着いた、経験がなくてもおいしく作れるレシピをご紹介します。
■白あんで上品な味わい レンジでいちご大福
■材料（6個分）
いちご … 6個 →へたは除く
白あん … 200g
白玉粉 … 100g
片栗粉 … 適量
■作り方
1 いちごを白あん1/6量ずつで包む。
◆失敗しない！成功のコツ
いちごを白あんで包むときは、あんこが片寄らないように注意して。
2 耐熱ボウルに白玉粉、水1/2カップを入れて軽く混ぜ、ふんわりとラップをかけて電子レンジで2〜3分加熱する。
3 2に片栗粉をまぶし、6等分にし、1を1つずつ包む。
◆失敗しない！成功のコツ
たっぷりの片栗粉を手につけて、生地が温かいうちに包むと包みやすい。
4 1つずつラップに包み、冷蔵室で約10分冷やす。
※時間が経つと表面が硬くなるので、早めに食べて。
※電子レンジの加熱時間は、出力600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。
