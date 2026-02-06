Netflixで世界独占配信中の『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』。

【動画】『カウコン』松岡昌宏と堂本光一のサプライズ登場＆全12組ダイジェスト

3年ぶりに行われた“カウコン”。STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト12組が一堂に集まり、2025年12月31日から2026年1月1日まで、年をまたいで開催された。

Netflix Japanの公式Instagramで、ダイジェスト映像が続々と公開されている。

■ダイジェスト映像では出演した全12組のパフォーマンスが一挙公開

このたび公開されたのは、松岡昌宏と堂本光一がサプライズ出演したシャッフルメドレーの模様。「宙船」（TOKIO）でサングラス姿の松岡がドラムを叩き、「アンダルシアに憧れて」（近藤真彦）をハット＆ロングジャケット姿で堂本が歌う様子が、上下でセパレートされた画面の映像で公開されている。

コメント欄には「松兄のドラムかっこいい」「光ちゃん出てきて泣いた」「ふたりともサプライズうれしかった」などといったファンの声が続々と到着。

もうひとつの投稿には、12組のダイジェスト映像が。画面を3つにセパレートした形で、NEWS・Hey! Say! JUMP・Kis-My-Ft2（1）、timelesz・中島健人・A.B.C-Z（2）、King ＆ Prince・SixTONES・Snow Man（3）、なにわ男子・Travis Japan・Aぇ! group（4）と、すべての出演グループの映像を見ることができる。

こちらのコメント欄にも「JUMPが集まるコイントスシーンかわいい」「キスマイのキラキラ衣装が素敵」「ケンティーのポーズに撃ち抜かれる」「A.B.C-Zの大人パフォーマンスよかった」「SixTONESのオーラが圧巻」「Snow Manの盛り上がりに感動」「トラジャのダンスがすごすぎた」などといったファンの声が続々と届いている。

■「宙船」でドラムを叩く松岡昌宏＆「アンダルシアに憧れて」を歌う堂本光一

■ファンサやわちゃわちゃ感も収められたダイジェスト映像