Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramで、浜辺美波と共にW主演を務めた映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）のオフショットを披露。作品に対する長文のメッセージも公開している。

【写真＆動画】目黒蓮の黒スーツ礼服姿オフショット／『ほどなく、お別れです』トレーラー

■映画の公開にあたり目黒が胸中を語った長文のメッセージも

目黒は青空のもと、ブラックフォーマルで振り返るような姿（1）や、雄大な山々を背景にコートをまとって雪道を歩く様子（2）、黒いダウンジャケット＆ワイドデニム姿で眩しそうにカメラを見つめる表情（3）のオフショットを公開。

さらに、葬儀屋ルックで布団を前に膝をつく神妙な表情（4）、高層ビルやスカイツリーを背景にすらりと立つ脚長ショット（5）、花束を持ち神妙な面持ちでお辞儀する美しい横顔（6）も披露している。

コメント欄には「かっこよすぎて目が覚めた」「どんな格好でもかっこいい」「脚長すぎ」「立ち振る舞いが素敵」などといったファンの声が続々と到着。

さらに目黒は、映画の公開にあたって長文でメッセージも綴っている。

「原作を読んだ時に、大切な人達とか仲間とか、ファンのみんなのことを思い浮かべました」

「無理に泣く必要もなくて、無理に泣くのを我慢する必要もないです」

「感じ方は人それぞれで、ただ、いつかの心の支えになったらいいなと心から思います」

⁡

メッセージに関しても「優しい言葉に涙が出ました」「いつも寄り添ってくれるめめの文章が大好き」「映画を観て命と向き合ってきます」などといったファンの声が続々と届いている。

映画公式Instagramでは、トレーラー映像も公開されている。

⁡

■『ほどなく、お別れです』オフショット＆目黒が綴ったメッセージ

■『ほどなく、お別れです』温かい声や綺麗な所作も詰まったトレーラー