雑誌『BARFOUT!』の公式SNSにて、Snow Manの佐久間大介を起用した『BARFOUT!』2026年3月号（2月20日発売）の表紙ビジュアルが公開され、注目を集めている。

【画像】佐久間大介『BARFOUT!』3月号表紙／前回表紙＆同誌を持つ佐久間大介

■ピンクヘア×透け感スタイリングで魅せる佐久間大介

公開されたのは、淡いピンクヘアの佐久間が、ブラックのベール越しにカメラを見つめる印象的なビジュアル。

白のタンクトップにシアー素材のシャツを重ねた衣装に、繊細なネックレスを合わせ、アンニュイな表情で幻想的な雰囲気を演出している。

佐久間が同誌の表紙を単独で飾るのは今回が2回目。投稿では「自由に動く佐久間さんの一瞬を切り取った1枚です」と紹介されており、透明感のある色使いと陰影が印象的な仕上がりとなっている。

誌面インタビューでは、映画『スペシャルズ』についても語っているとのことで、ビジュアルだけでなく内容にも期待が高まる。

この投稿に、SNSでは「ビジュが芸術」「ピンクヘア最強」「表情完璧」「どれだけ引き出しを持っているのか…」「撮る人も被写体も天才」「妖艶成分多め」「破壊力やばい」「美しすぎる」「色気爆発してる」といった声が寄せられている。

■佐久間大介『BARFOUT!』2024年8月号表紙

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/