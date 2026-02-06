エノモト <6928> [東証Ｓ] が2月6日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比99.7％増の13.9億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の10.5億円→17億円(前期は6.6億円)に61.9％上方修正し、増益率が57.0％増→2.5倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.3億円→8.8億円(前年同期は3億円)に3.7倍増額し、一転して2.9倍増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の71円→75円(前期は71円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比74.4％増の5.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.7％→7.3％に大幅改善した。



