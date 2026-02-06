6日13時現在の日経平均株価は前日比320.39円（0.60％）高の5万4138.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は714、値下がりは828、変わらずは49。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を108.30円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が73.80円、ソニーＧ <6758>が34.93円、アドテスト <6857>が30.75円、味の素 <2802>が27.88円と続く。



マイナス寄与度は29.68円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、リクルート <6098>が28.78円、コナミＧ <9766>が25.9円、キッコマン <2801>が17.3円、任天堂 <7974>が12.1円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は建設で、以下、水産・農林、電気機器、食料と続く。値下がり上位にはその他製品、医薬品、サービスが並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

