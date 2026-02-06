石井食品 <2894> [東証Ｓ] が2月6日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比44.5％増の3億7000万円に拡大し、通期計画の2億8000万円に対する進捗率が132.1％とすでに上回り、さらに5年平均の91.3％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は9000万円の赤字(前年同期は5300万円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.8％減の1億5200万円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.1％→4.9％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

