伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ] が2月6日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比4.3％増の7052億円に伸び、通期計画の9000億円に対する進捗率は78.4％に達したものの、5年平均の82.4％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比4.5％減の1947億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比13.9％減の2050億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の4.6％→4.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

