王子ホールディングス <3861> [東証Ｐ] が2月6日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比63.9％減の227億円に大きく落ち込み、通期計画の350億円に対する進捗率は65.0％にとどまり、5年平均の74.4％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の122億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比41.0％減の139億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の4.3％→2.1％に悪化した。



株探ニュース

