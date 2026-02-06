東邦チタニウム <5727> [東証Ｐ] が2月6日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.4％減の31.8億円に落ち込んだが、通期計画の36億円に対する進捗率は88.4％に達し、5年平均の74.3％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比36.8％減の4.1億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比36.5％減の20億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.0％→7.9％に悪化した。



