大好評の「ライム」が再登場！「サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て」2月10日に数量限定で発売開始！
2025年4月に発売し好評だった「サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て」が数量限定で再登場する。ホワイトブランデー仕立てのまろやかな口当たりはそのままに、晴れ晴れとした気分で楽しめるライムのさわやかな味わいが特徴だ。パッケージは青緑の背景色と、裏面にライムを加えたグラスデザインを配置することで、ライムのさわやかな味わいを直感的に表現している。
【イメージ】「氷彩晴れやかライム仕立て」500ミリリットル缶
■商品概要
サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て
・パッケージ：350ミリリットル缶、500ミリリットル缶
・品目：リキュール(発泡性)
・アルコール分：7％
・発売日・地域：2026年2月10日(火)・全国
・参考小売価格：350ミリリットル缶 175円、500ミリリットル缶 238円
■知ればもっとおいしい！開発担当者によるイチオシポイント
――「晴れやかライム仕立て」提供の意図を教えてください。
氷彩ブランドでは、ホワイトブランデーとして発売していたころから、フルーツやジュースなどで割って飲む楽しみ方を「彩り派」として提案しております。そうした楽しみ方を皆さまにもより手軽に楽しんでいただきたいと考え、季節に合わせた楽しみ方を提案するものとして限定品を発売しています。本体を飲んだことがある方はもちろん、まだ飲んだことがない方にも、氷彩ならではの味わいをベースにした楽しみ方の幅広さを感じていただきたいと考えております。
――「晴れやかライム仕立て」開発に向けて苦労した点などあれば、教えてください。
本限定品に限らず、繁盛店で長年愛されたおいしさを楽しんでいただきたいと考えているため、単純な「ライムサワー」ではなく、氷彩ならではの味わいを活かしつつ、限定品ごとの特長が感じられる香味設計としております。
――「晴れやかライム仕立て」に合う料理を教えてください。
氷彩はさまざまな繁盛店でお取り扱いいただきながら歴史を紡いできたブランドとして、幅広い料理と相性がいいと捉えていますが、それは限定品にも通じるものであり、本限定品もいろいろな料理と楽しんでいただけると考えております。ライムのさわやかな味わいが程よく油を洗い流してくれるので、肉料理とは和洋中問わず相性がいいと考えております！
――2025年4月に発売した際にどのようなお客様の声がありましたか？
通年発売してほしいといった声を複数いただくなど、香味は非常に高く評価していただきました。
暦の上では春とはいえ、まだまだ寒い日が続く。そんな時期だからこそ、さわやかなライムの香りが広がる「晴れやかライム仕立て」を味わい、気分をリフレッシュしよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
