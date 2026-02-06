STARGLOW、ファンへの想いが詰まったデビューショーケース「10年後も15年後も20年後も全力で音楽をぶつけたい」【ライブレポート】
オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した、BE:FIRST、MAZZELに続くBMSG発3つ目のダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのデビューショーケース『Wish upon a star』が1月31日、2月1日に神奈川・横浜BUNTAIで開催された。3公演で計1万5000人を動員した。
【ライブ写真】メンバーのクールなソロショットや登場シーンなどたっぷり！
開演前には、注意事項などのアナウンスもメンバー自身が担当しており、開演前からSTARGLOWの世界観が広がっていた。ビジョンに映像が流れ、プレデビュー曲「Moonchaser」のイントロが流れる。星が流れるステージ後方の扉から5人が登場。それぞれが個性を生かした歌、ラップ、ダンスで早くも会場をひとつにする。TAIKIによる「Yeah！STARGLOW！」というアジテーションはいつも以上にパワフルに響きわたった。
TAIKIが「僕たち、この瞬間世界で一番輝くので目に焼き付けてください」と宣言し、「準備はいいですか？」と呼びかけると、STARS（STARGLOWのファンネーム）の歓声が上がった。RUI、TAIKI、KANONの主演ドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』の主題歌として3人が歌った「GOTH」のSTARGLOWバージョンを初披露。MCから曲にクールにつなぎ、ハードな同曲で会場をさらに温めた。
続いて、GOICHIの雷鳴のようなラップから始まる「My Job」。5人が揃ってステージ下手に移動し、その様子をカメラが追い、グルーヴ感のある映像演出でも魅了する。ADAMはこの曲でラップ初挑戦とは思えないほど、振れ幅の大きいラップを畳みかけた。
KANONが「STARS、調子はどうですか!?」と呼びかけたあとは自己紹介。RUIの「好きな属性は闇属性です」という申告に続いて、TAIKIは「好きな属性は光属性です」と言って真逆のパーソナリティを垣間見せ、GOICHIが「野菜が大好きです」、ADAMが「ケバブが嫌いです」と言って、他のメンバーから「嘘つけ！」と総ツッコミ。流れを覆すかのようにKANONが「STARSが大好きです」と言って小競り合いが始まるなど、MCでもSTARGLOWの魅力が際立つ。
KANONが「暑いしピリピリしない？静電気？」と問いかけ、隣のADAMに触ると、ADAMは静電気が伝わったようなジェスチャーをして見せる。GOICHI、TAIKIにも伝染させ、最後はRUI。そして、RUIが『THE LAST PIECE』の2次審査、およびBE:FIRSTを輩出したオーディション『THE FIRST』の2次審査でも歌った米津玄師の「感電」を歌うというニクい演出を見せた。
ビジョンには『THE LAST PIECE』参加時の18歳のRUIと『THE FIRST』の13歳のRUIが「感電」を歌う姿が映り、RUIの成長が感じとれるステージとなった。KANONとADAMも同じく『THE LAST PIECE』の2次審査で歌った藤井 風の「優しさ」を歌唱。ここでも映像の演出で、より感動的に2人の美声が広がった。
そして、ステージ上段の中央で仁王立ちするGOICHIがパフォーマンスしたのは、『THE LAST PIECE』の2次審査で歌ったSKY-HIの「何様」。存在感あふれるラップとパフォーマンスで魅了し、TAIKIがBMSG TRAINEE時代にリリースした自作曲であり、2次審査でも披露した「KARATE KID」でさらに盛り上げる。後半は4人が加わり、さらに一体感あふれるステージとなった。
KANONが「ここまで振り返ってみて、めちゃくちゃエモかったんじゃないでしょうか？」と呼びかけ、『THE LAST PIECE』の思い出話に花を咲かせたあと、「次は僕自身にもあなた自身にも愛を届ける曲」と紹介。ビジョンに『THE LAST PIECE』の映像がモノクロで映し出され、4次審査でチームEが作った「Love Myself」のSTARGLOWバージョン「Love Myself '26」へ。
『THE LAST PIECE』を振り返る構成はさらに進む。2チームに分かれて行われた5次審査の課題曲「Green Light」と「Blast Off」を立て続けに披露。TAIKIとGOICHIとADAMが「Green Light」を歌うのは初。RUIとKANONが「Blast Off」を歌うのは初だが、曲が体に染み付いているような余裕を感じさせるパフォーマンスが魅力的だった。
さらに、6次審査の課題曲であったBE:FIRSTの「Secret Garden」だ。イントロが流れると大きな歓声が起こり、特に大きな盛り上がりを見せ、『THE LAST PIECE』の最終審査の曲「PIECES -STARGLOW Ver.-」では同オーディションの思い出とともに歌がセンチメンタルに響いた。
そして、デビュー曲「Star Wish」へ。衣装を着替えた5人が、デビュー曲とは思えないクールなパフォーマンスで、歌、ラップ、ダンスで魅せる。深々とおじぎをしたあと、KANONが「改めて今日は本当にありがとうございました！」と叫び、5人それぞれがMCをした。
KANONは「TRAINEEのときから追ってくれた方、『THE LAST PIECE』で知ってくれた方、曲のリリース後に知ってくださった方、いろいろいらっしゃると思いますが、みなさんにここで会えて良かったです。STARGLOWとしての第一歩をここで踏めて、これからたくさんの場所でお会いできたらと思いますし、いろんな幸せをお届けできたらいいなと思っています。また会いましょう」と再会を誓った。
TAIKIは「（2024年の）TRAINEE SHOWCASEで『Forked Road』を歌ったとき、『THE LAST PIECE』でデビューを掴み取ります！って言ったんですが、デビューが叶って、STARSのみなさんが目の前にいてくれることがどう表現していいかわからないくらい幸せです。小学4年生から追いかけ続けてきた夢が叶ったんだなって実感してます。前はこういうところで泣いたりしてたんですが、ここから進む覚悟が本当に決まってるので今日は泣きません（笑）」と話し、デビューアーティストとしての気概を見せた。
RUIは、「個人的に最近あまり調子が良くなくて、でもSTARSのみなさんがいてくれるから僕は生きていけるなって思うし、みなさんに支えてもらってばかりなので、これから先は音楽で、僕たち自身で支えていけるよう頑張ります。一人ひとりとハグしたいくらいの気持ちなんですが音楽でします」と話し、笑顔を見せた。
GOICHIは「小学1年生からダンスを始めて、ひとりでがむしゃらに走っていた時期がありました。オーディションでたくさんの仲間に出会ってSTARGLOWになって、STARSのみなさんが照らしてくれて最高な人生だなって思います。僕ら5人だけでは輝くことはできなくて、このステージがあるのもいつも支えてくれてるスタッフさんや社長がいるから。そしてSTARSのみなさんの力が必要です！」と気合いたっぷりに口にした。
ADAMは「みなさん一人ひとりの幸せな顔を見るのが大好きでステージに立っているので、僕たちがどんなに大きな会場に行けたとしても、一人ひとりに全力で音楽をぶつけることを10年後も15年後も20年後も絶対にやめないです。絶対後悔させないので、絶対幸せにするのでSTARGLOWに付いてきてください！」と力強く呼びかけた。
ラストは、RUIとTAIKIとKANONの楽曲であり、『THE LAST PIECE』の最後に苦楽をともにした仲間たちと歌った「Forked Road」をパフォーマンス。最後はメンバーがうしろを向いて駆け出し、ジャンプして暗闇に消えるという、1曲目の「Moonchaser」の回収が鮮やかに行われた。
ビジョンには5人それぞれがSTARSへの感謝と未来への約束をしたためた直筆メッセージ＆サインが映り、退場時のアナウンスもメンバー自らが担当。ファンにできる限り喜んでもらいたいという気持ちが伝わってきた。
最終公演では4月1日に2ndシングルをリリースし、4月10日から初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催することが発表された。デビュー時から高いスキルと余裕を感じさせるトーク力でも魅了するSTARGLOW。これからの活躍にますます期待が高まる。
【ライブ写真】メンバーのクールなソロショットや登場シーンなどたっぷり！
開演前には、注意事項などのアナウンスもメンバー自身が担当しており、開演前からSTARGLOWの世界観が広がっていた。ビジョンに映像が流れ、プレデビュー曲「Moonchaser」のイントロが流れる。星が流れるステージ後方の扉から5人が登場。それぞれが個性を生かした歌、ラップ、ダンスで早くも会場をひとつにする。TAIKIによる「Yeah！STARGLOW！」というアジテーションはいつも以上にパワフルに響きわたった。
続いて、GOICHIの雷鳴のようなラップから始まる「My Job」。5人が揃ってステージ下手に移動し、その様子をカメラが追い、グルーヴ感のある映像演出でも魅了する。ADAMはこの曲でラップ初挑戦とは思えないほど、振れ幅の大きいラップを畳みかけた。
KANONが「STARS、調子はどうですか!?」と呼びかけたあとは自己紹介。RUIの「好きな属性は闇属性です」という申告に続いて、TAIKIは「好きな属性は光属性です」と言って真逆のパーソナリティを垣間見せ、GOICHIが「野菜が大好きです」、ADAMが「ケバブが嫌いです」と言って、他のメンバーから「嘘つけ！」と総ツッコミ。流れを覆すかのようにKANONが「STARSが大好きです」と言って小競り合いが始まるなど、MCでもSTARGLOWの魅力が際立つ。
KANONが「暑いしピリピリしない？静電気？」と問いかけ、隣のADAMに触ると、ADAMは静電気が伝わったようなジェスチャーをして見せる。GOICHI、TAIKIにも伝染させ、最後はRUI。そして、RUIが『THE LAST PIECE』の2次審査、およびBE:FIRSTを輩出したオーディション『THE FIRST』の2次審査でも歌った米津玄師の「感電」を歌うというニクい演出を見せた。
ビジョンには『THE LAST PIECE』参加時の18歳のRUIと『THE FIRST』の13歳のRUIが「感電」を歌う姿が映り、RUIの成長が感じとれるステージとなった。KANONとADAMも同じく『THE LAST PIECE』の2次審査で歌った藤井 風の「優しさ」を歌唱。ここでも映像の演出で、より感動的に2人の美声が広がった。
そして、ステージ上段の中央で仁王立ちするGOICHIがパフォーマンスしたのは、『THE LAST PIECE』の2次審査で歌ったSKY-HIの「何様」。存在感あふれるラップとパフォーマンスで魅了し、TAIKIがBMSG TRAINEE時代にリリースした自作曲であり、2次審査でも披露した「KARATE KID」でさらに盛り上げる。後半は4人が加わり、さらに一体感あふれるステージとなった。
KANONが「ここまで振り返ってみて、めちゃくちゃエモかったんじゃないでしょうか？」と呼びかけ、『THE LAST PIECE』の思い出話に花を咲かせたあと、「次は僕自身にもあなた自身にも愛を届ける曲」と紹介。ビジョンに『THE LAST PIECE』の映像がモノクロで映し出され、4次審査でチームEが作った「Love Myself」のSTARGLOWバージョン「Love Myself '26」へ。
『THE LAST PIECE』を振り返る構成はさらに進む。2チームに分かれて行われた5次審査の課題曲「Green Light」と「Blast Off」を立て続けに披露。TAIKIとGOICHIとADAMが「Green Light」を歌うのは初。RUIとKANONが「Blast Off」を歌うのは初だが、曲が体に染み付いているような余裕を感じさせるパフォーマンスが魅力的だった。
さらに、6次審査の課題曲であったBE:FIRSTの「Secret Garden」だ。イントロが流れると大きな歓声が起こり、特に大きな盛り上がりを見せ、『THE LAST PIECE』の最終審査の曲「PIECES -STARGLOW Ver.-」では同オーディションの思い出とともに歌がセンチメンタルに響いた。
そして、デビュー曲「Star Wish」へ。衣装を着替えた5人が、デビュー曲とは思えないクールなパフォーマンスで、歌、ラップ、ダンスで魅せる。深々とおじぎをしたあと、KANONが「改めて今日は本当にありがとうございました！」と叫び、5人それぞれがMCをした。
KANONは「TRAINEEのときから追ってくれた方、『THE LAST PIECE』で知ってくれた方、曲のリリース後に知ってくださった方、いろいろいらっしゃると思いますが、みなさんにここで会えて良かったです。STARGLOWとしての第一歩をここで踏めて、これからたくさんの場所でお会いできたらと思いますし、いろんな幸せをお届けできたらいいなと思っています。また会いましょう」と再会を誓った。
TAIKIは「（2024年の）TRAINEE SHOWCASEで『Forked Road』を歌ったとき、『THE LAST PIECE』でデビューを掴み取ります！って言ったんですが、デビューが叶って、STARSのみなさんが目の前にいてくれることがどう表現していいかわからないくらい幸せです。小学4年生から追いかけ続けてきた夢が叶ったんだなって実感してます。前はこういうところで泣いたりしてたんですが、ここから進む覚悟が本当に決まってるので今日は泣きません（笑）」と話し、デビューアーティストとしての気概を見せた。
RUIは、「個人的に最近あまり調子が良くなくて、でもSTARSのみなさんがいてくれるから僕は生きていけるなって思うし、みなさんに支えてもらってばかりなので、これから先は音楽で、僕たち自身で支えていけるよう頑張ります。一人ひとりとハグしたいくらいの気持ちなんですが音楽でします」と話し、笑顔を見せた。
GOICHIは「小学1年生からダンスを始めて、ひとりでがむしゃらに走っていた時期がありました。オーディションでたくさんの仲間に出会ってSTARGLOWになって、STARSのみなさんが照らしてくれて最高な人生だなって思います。僕ら5人だけでは輝くことはできなくて、このステージがあるのもいつも支えてくれてるスタッフさんや社長がいるから。そしてSTARSのみなさんの力が必要です！」と気合いたっぷりに口にした。
ADAMは「みなさん一人ひとりの幸せな顔を見るのが大好きでステージに立っているので、僕たちがどんなに大きな会場に行けたとしても、一人ひとりに全力で音楽をぶつけることを10年後も15年後も20年後も絶対にやめないです。絶対後悔させないので、絶対幸せにするのでSTARGLOWに付いてきてください！」と力強く呼びかけた。
ラストは、RUIとTAIKIとKANONの楽曲であり、『THE LAST PIECE』の最後に苦楽をともにした仲間たちと歌った「Forked Road」をパフォーマンス。最後はメンバーがうしろを向いて駆け出し、ジャンプして暗闇に消えるという、1曲目の「Moonchaser」の回収が鮮やかに行われた。
ビジョンには5人それぞれがSTARSへの感謝と未来への約束をしたためた直筆メッセージ＆サインが映り、退場時のアナウンスもメンバー自らが担当。ファンにできる限り喜んでもらいたいという気持ちが伝わってきた。
最終公演では4月1日に2ndシングルをリリースし、4月10日から初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催することが発表された。デビュー時から高いスキルと余裕を感じさせるトーク力でも魅了するSTARGLOW。これからの活躍にますます期待が高まる。