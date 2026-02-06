しみけん、コロナ禍での撮影エピソード告白 「人を威嚇させるほどのコロナって…」
元セクシー俳優のしみけんが、5日深夜放送のテレ東系バラエティー『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（深0：00）に出演。コロナ禍での撮影エピソードを語った。
【写真】しみけん、マツコの”金言”明かす
番組では、「エロ怖いSP」と題し、出演者が“エロい体験中”のエピソードを語った。しみけんは、コロナ禍での撮影エピソードを取り上げた。
コロナを警戒し、体温や陰性証明書の検査を行い、キスを少なめにするなど配慮がなされていたというAV業界。そんなある時、しみけんはスタジオ入りする際にフルフェイスのマスクをするほどコロナに気をつけている俳優と共演したという。
行為が始まって「前戯をしていったらボワっとした毛が僕の喉にピタッと付いた」といい、咳き込んだしみけん。すると、出演者が急に起き上がり、「あなたコロナでしょ！絶対そうよ」と威嚇してきたという。しみけんは「人を威嚇させるほどのコロナって怖かったな」と振り返った。
このトークに河本準一は「これエロ怖い話か」と反応。くっきー！は「コロナ怖い話」と話していた。
