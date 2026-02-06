【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.11 るみ】人生一番のモテは「ミス」に選ばれた高校時代 ボディタッチはしない計算尽くしの恋愛テク「ギリギリのラインを攻める」
【モデルプレス＝2026/02/06】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。11日目はショーダンサーのるみ（27）。【Vol.11】
― 参加の決め手を教えてください。
るみ：子供の頃から「可愛い」と言われたり、学生時代もモテることが多かったんです。大人になってからもそれは変わらなかったので、自分の“モテ”がどこまで本物なのか、その実力を確かめたくて参加しました！「好きにさせる」のとはまた別で、第一印象で悪いイメージを持たれることは絶対にないという自信はありました。誰に対しても「ちょっと気になる存在」だと思ってもらえる自信があったからこそ、今回参加を決めました！
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
るみ：「少年っぽい人」が好きです。たくさん喜ばせてくれたり、笑わせてくれたりするタイプですね！胸キュンするポイントは、自分のことを一番に考えてくれていると感じた時です。例えばお仕事が終わった後に「大丈夫？」「帰れる？」と連絡をくれたり、どんな時も自分を最優先してくれる人が好きです。
― 飲み会など、大勢の場ではどういう振る舞いをされたいですか？
るみ：そもそも好きな人と飲み会には行きたくないタイプですが（笑）、もし行ったとしたら、みんなに優しい人よりも自分だけに特別に優しくしてほしいです！周りから見ても「あ、この子特別なんだな」と思われるような扱いをされたいです。
― これまでのモテエピソードを教えてください。
るみ：高校生の頃、文化祭で学年ごとの「ミス・ミスター」を投票で決める行事があったんです。そこで私は1年生と3年生の時に「ミス」に選ばれました。選ばれると学校中で話題になるので、お昼休みに知らない先輩や同級生が教室まで覗きに来たり、登下校中も視線を感じたり。「一緒に写真を撮ってください」と言われることも多くて、それが人生で一番印象に残っているモテエピソードです！
― とっておきの恋愛テクニックは？
るみ：相手が喜ぶことを計算してワードチョイスすることです！相手をよく観察して、「これを言ったら喜ぶだろうな」「好きになってくれるだろうな」という言葉を投げかけます。あとは話し方ですね。あえて顔を覗き込んだり、ボディタッチはしないけど、少し距離を詰めたりします。ボディタッチはあえてしません。
― なぜボディタッチはしないのですか？
るみ：自分がされてあまり嬉しくないというのもありますし、初対面やあまり親しくない段階でのボディタッチは印象が良くない気がして。「あざとすぎず、でも可愛い」と思われるギリギリのラインを攻めるのがポイントです！相手によって距離感も変えていて、例えばツンツンしてガードが固そうな人ほど、グッと懐に飛び込むと意外とすぐに落ちたりするので、しっかり人を見極めてアプローチしています！
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
