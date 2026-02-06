「今日好き」かなりのカップル、韓国プリクラ披露にファン歓喜「美男美女」「仲良しで尊い」
【モデルプレス＝2026/02/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音（あいば・りのん）が2月5日、自身のInstagramを更新。恋人・河村叶翔（かわむら・かなと）との韓国プリクラを公開した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「仲良しで尊い」韓国プリクラで密着
相塲は「韓国プリ撮った〜 ピンク背景可愛かった」とコメント。河村とツインの三つ編みヘアの自身がピースやガオーなど様々なお揃いのポーズをとって寄り添ったプリクラを披露した。
この投稿に、ファンからは「待ってました！」「仲良しで尊い」「可愛すぎる」「三つ編みすごく似合ってる」「美男美女カップル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美男美女カップル「仲良しで尊い」韓国プリクラで密着
◆「今日好き」かなりのカップル、韓国プリクラ披露
相塲は「韓国プリ撮った〜 ピンク背景可愛かった」とコメント。河村とツインの三つ編みヘアの自身がピースやガオーなど様々なお揃いのポーズをとって寄り添ったプリクラを披露した。
◆かなりのカップルのプリクラに反響
この投稿に、ファンからは「待ってました！」「仲良しで尊い」「可愛すぎる」「三つ編みすごく似合ってる」「美男美女カップル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】