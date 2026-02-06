その鞄ドコの！？→ 実は【ZARA】なんです！ 大人が頼れる♡「シャレ見えバッグ」

コーデは決まったけれどなんだかイマイチ物足りない……？ そんなときのアクセントとして合わせたいのが、デザイン性に富んだバッグ。今回は、大人におすすめしたい【ZARA（ザラ）】のバッグをご紹介します。トレンドの横長フォルムや色味が目を引くバッグなら、プラスワンでコーデがサマになりそう。

コーデの差し色になるカラーバッグ

【ZARA】「シティバックルバッグ」\6,590（税込）

こっくりとした深みのあるレッドが存在感を放つバッグ。落ち着いた色味で、コーデに差し色が欲しいときにぴったり。スタイリッシュな横長のフォルムが今っぽさを演出します。光沢のある滑らかなレザー調の素材で、高見えが狙えそう。ワンピースと合わせてレディライクに仕上げたり、カジュアルなデニムコーデに投入するのも◎

コーデにエッジをきかせるスタッズディテール

【ZARA】「スタッズボストンバッグ」\6,590（税込）

シンプルコーデのマンネリを打破したいなら、エッジのきいたバッグもおすすめ。約14cm × 32cm × 12cmという小さめのサイズ感で、さりげないアクセントとして活躍する予感。フロントやサイド、内側にもポケットがついているので、小ぶりながらも収納しやすそう。カジュアルコーデはもちろん、甘めコーデの外しとして合わせるのもグッド。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。