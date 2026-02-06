卒入園を控えたママはチェック！【イエナ アンファン】が伊勢丹新宿店で初のポップアップを開催

【イエナ】のキッズライン【イエナ アンファン】が、2026年2月18日（水）～24日（火）まで、伊勢丹新宿店で初の期間限定ポップアップショップが開催します。本イベントでは先行販売アイテムからシグネチャーアイテム、2026年の卒入園に向けた新作オケージョンアイテムなどが豊富にラインナップ。さらに自宅でデザイナー体験ができる限定キットの販売や、購入者向けの限定ノベルティなども用意されています。

セレモニーで着せたい、きれいめアイテムが充実

新生児～小学校低学年までを対象とした【イエナ アンファン】は、【イエナ】らしい素材やディテールにこだわった、シンプルなフレンチスタイルを提案するベビー & キッズライン。

本イベントでマークしたいのが卒園や入学式などのオケージョンに活躍するアイテム。

左｜ワンピース\14,300、右｜ジャケット\18,700

左｜バッグ\17,380、右｜シューズ各\5,940

ベーシックなデザインで発表会や食事会など、幅広いシーンで活躍します。

さらに本イベントの先行・限定アイテムとして登場するのが、人気の「BASICデニムアイテム」の新色ブラック。

（左から時計回りに）パンツ\5,940、ジャケット\8,910、ワンピース\8,910

デニムでありながらシックな雰囲気で、卒園や入学式などのオケージョンにも対応します。

チャーム\5,500

さらにお子様と兼用できる人気のチャームも数量限定でラインナップされます。

購入者だけのノベルティや特典にも注目

自宅でプチデザイナー体験ができる限定キットも登場。

マルシェバッグの中にデザイン画やシール、残布などが入っています

【イエナ アンファン】デザイナーが描いたオリジナルのデザイン画6枚をはじめ、残布、 遊び心溢れるシールをセットにしたオリジナルキットは、制作の楽しさとブランドの世界観を体感できる数量限定アイテムです。

左｜シューズ各\5,940、右｜シューズ各\6,490【イフミー×イエナ アンファン】

【イエナ アンファン】のみならず、コラボした【イフミー】の商品を含む\15,000以上購入された方にはオリジナルのワッペンがプレゼントされます。

ノベルティのオリジナルワッペン

さらに購入者限定でオリジナルシール入りのガチャガチャを1回体験できます。

即戦力になるお子様のアイテムを探しに、足を運んでは。

「IÉNA ENFANT POPUP SHOP」

会期／2026年2月18日（水）～2月24日（火）

会場／伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク/ザ・ステージ #6

※価格はすべて税込みです