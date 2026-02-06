TBS系「ひるおび」に出演

フィギュアスケート北京五輪代表で、団体で銀メダルを獲得した樋口新葉（ノエビア）が6日、TBS系の情報番組「ひるおび」に出演。白のブラウス姿でコメンテーターを務めた。

白ブラウスとグリーンのスカート姿で、ハーフアップの髪型で登場した樋口。ミラノ・コルティナ五輪は開会式に先立ち、今夜からフィギュア団体戦が行われる。司会・恵俊彰の横に座った樋口は五輪の雰囲気について「緊張の具合が全然違う」と重みを話した。同学年の坂本花織には出発前にメールをしたと明かし、「頑張ってほしい」とエールを送った。坂本の演技については「スピードが落ちないジャンプ」と強みを紹介していた。

今季限りで引退する樋口はインスタグラムのストーリーズで出演を告知していたが、突然の登場には視聴者も驚き。「ひるおびに樋口新葉ちゃんがコメンテーターで出てる！」「早速コメンテーターか」などの声が上がった。また、氷上とは違う雰囲気に「え、新葉ちゃんのビジュめちゃくちゃかっこいいんだけど」「誰か分からなかったわ」などの声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）