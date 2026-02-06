『優雅な母娘』脚本家が贈る『シンデレラゲーム〜偽りの母娘〜』 予測不能なマクチャンドラマの魅力を紐解く
失踪した娘を捜すうち非情になった大企業会長と、彼女に娘だと偽られて利用された孤児のヒロインによる激しい愛憎のドラマ『シンデレラゲーム〜偽りの母娘（おやこ）〜』は、『優雅な母娘（おやこ）』の脚本家が手掛けた話題の最新作。記憶喪失やひき逃げ、偽装妊娠といったマクチャンドラマの定番要素だけでなく、想像を超える“あり得ない”展開の連続で息もつかせぬ本作の魅力をお届けする。
【写真】複雑な人間模様が絡み合う『シンデレラゲーム〜偽りの母娘（おやこ）〜』場面写真
■マクチャンドラマ定番要素が物語を盛り上げる！
ヘソングループのシン会長の一人娘ユジンが父と出かけた先で失踪。以来、会長はあらゆる手を使って娘を捜し続けるが、消息不明のまま時だけが過ぎていく。序盤の捜索の段階から、マクチャンドラマでは外せない要素の“すれ違い”が効果的に描かれ、やきもきさせる。まず、ユジンが事故で記憶喪失になっていたことで、目撃情報が寄せられても確認できずにすれ違う。次に、預けられていた養護施設からアメリカへ養子に出されることになったユジンが養父母と顔合わせのために訪れたレストランには、偶然会長がいたにもかかわらず、ここでもニアミスで終わってしまう。
実は、母娘の再会を阻んだのはシン会長の義妹ミョンジだった。レストランでミョンジは最初にユジンに気づくが、記憶を失った彼女が間もなく渡米すると知って胸をなでおろす。ユジンが発見されなければ、娘のセヨンがグループ後継者になるとの目論見からだった。陰謀を巡らせ主人公を陥れる悪女はマクチャンドラマには欠かせない存在だ。ミョンジ役のチ・スウォンは、かつて不倫でヒロインを苦しめる役を演じていた時、本人と役を混同した視聴者から「そんな生き方はいけない」と叱責されたという逸話もあるほど、悪女役では定評のあるベテラン。リアルな悪女演技は本作でも冴え渡っている。
ミョンジとセヨン母娘はこの後もシン会長と、その娘に仕立て上げられたヒロイン・ハナの復讐劇をかき回し続ける。ユジンと養護施設で親友となったハナは、彼女の事情など知るよしもないまま成長。優しかった養父母が交通事故で他界した後は、血の繋がらない弟妹のために苦労を重ねていた。間もなく、就職したヘソンツアーでセヨンの部下となって彼女たちの悪縁が本格スタート。主人公たちが同じ職場で愛憎を繰り広げるのは、マクチャンドラマでは必須の流れと言える。
■復讐劇は想像を超える“あり得ない”展開へ
そんな中で異色なのは、普通なら会長やユジンが人生を狂わせたミョンジに復讐する話になりそうなところ、彼女の悪事が一向に明かされないこともあり、そうはならないという点。さらに、マクチャンドラマの定石として、孤児という設定のハナには出生の秘密があるはずだと思って見ていると、それは見事に裏切られる。しかも、ユジンは帰国するもののミョンジの差し金でひき逃げされて命を落としてしまうのだから驚くほかない。そして、ハナがユジンの遺児ウンチョンを引き取って育てることにより、物語はまた大きく動き出す。
ユジンの死を密かに伝え聞いたシン会長は絶望に打ちひしがれるものの、ウンチョンの存在を知って、ハナになついている孫息子を手元に置くために、ハナをユジンに仕立て上げる。こうして、一夜にしてシンデレラとなったハナは束の間幸せに浸るが、やがて自分が偽りの娘であることに気づく。その上、会長は養父母を死なせた憎い相手だということも分かり、ハナの復讐心は一気に燃え上がる。
ただ、ここに至っても複雑な人間模様はドラマを単純なものに終わらせない。それぞれの間柄や立場も状況によって刻々と変化する。そもそも当初、シン会長は娘を失い再会の機会も奪われた被害者だった。それがいつしか加害者となり、利用されたハナは復讐を胸に暗躍を開始。きつく結ばれて、ほどけない糸のようにこじれるばかりの彼らの関係は一体どうなるのか…。マクチャンドラマならではの数々の“あり得なさ”と、予想外の展開を楽しみながら結末を見届けたい。
『シンデレラゲーム〜偽りの母娘〜』は、U‐NEXTにて独占先行配信中。
