プロレスリング・ノアは６日、この日の後楽園ホール大会（試合開始・午後６時半）の前売り指定券が全席完売したことを発表した。

プロレスリング・ノアは公式ＷＥＢなどで「本日、後楽園ホール大会の前売指定席は全席種におきまして予定枚数終了となりました」と発表した。

さらに「つきましては当日券としてエリア指定立見券（南側）４，０００円。エリア指定立見券（西側）４，０００円。の２券種の発売を実施します。発売は１６時から会場１階当日券売場で開始します」と告知しまた「「小中学生無料サービス」「高校生シート販売」の実施はございません。本サービスを楽しみにしていただいていた皆様には申し訳ございませんが、販売状況でのご案内になる由、ご理解賜りますようお願い申し上げます」と発表した。

同大会には「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也＆ＢＵＳＨＩ＆ＲＹＵＳＥＩが参戦。さらに内藤とＢＵＳＨＩがＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡとＧＨＣタッグ王座の初防衛戦を行う２・１１後楽園大会もタイトルマッチが決定した直後に前売り券は即完売した。

方舟のリングが「内藤効果」で活況。その姿は、昭和時代の米国マットで行く先々のテリトリーに観客を呼び込んだブルーザー・ブロディを彷彿とさせ、まさに内藤が救世主と化し「革命」を起こしている。

◆２・６後楽園ホール全対戦カード

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

ドラゴン・ベイン、アレハンドロ ＶＳ マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー

▼同

ダガ、小田嶋大樹 ＶＳ アルファ・ウルフ、カイ・フジムラ

▼６人タッグマッチ

Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ、ガレノ、征矢学 ＶＳ ＯＺＡＷＡ、マサ北宮、杉浦貴

▼Ｌ・Ｔ・Ｊ ｖｓ Ｗ・Ｒ・Ｓ

内藤哲也、ＢＵＳＨＩ、ＲＹＵＳＥＩ ＶＳ ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ、遠藤哲哉

▼８人タッグマッチ

丸藤正道、拳王、大原はじめ、小柳勇斗 ＶＳ 清宮海斗、晴斗希、鶴屋浩斗、郄橋碧

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

小峠篤司、Ｈｉ６９ ＶＳ ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ

▼同

タダスケ、政岡純 ＶＳ Ｅｉｔａ、稲畑勝巳