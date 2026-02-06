『ラブパワーキングダム2』“モテ女”に質問！ Vol.11るみ「街で『あの子かわいい』という声が聞こえてくる」
「ABEMA」は、11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと5日となったきょうは、るみ。
――名前、年齢、職業を教えてください。
るみです！27歳でショーダンサーをしています！
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
小さい頃から「かわいい」と言われることが多くて、モテるなと感じる機会は多かったです！ただ、学生時代は狭い世界で生きていたので、そこまで自分自身で強く意識はしていませんでした。
大人になってから、1人で都内に出るようになった時に、頻繁に声をかけられたり、強い視線を感じたりすることが増えました。「あ、やっぱり自分はモテるんだな」と、その時に初めてはっきりと自覚しました！
――具体的なエピソードはありますか？
街中で人とすれ違った時に「あの子かわいい」という声が直接聞こえてくることがすごく増えて。それで「自分はいけてるんだな」と思うようになりました！
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
秘訣はやっぱり、かわいさと愛嬌ですね！愛嬌と言っても、ただ仕草がかわいいというだけではなくて、相手のことをちゃんと見て、何を言われたらうれしいかを自分なりに分析して、それを言葉にして相手に伝えること。それに愛嬌をプラスすることが一番大切だと思っています！
――番組内でもその力は発揮されましたか？
愛嬌については、自然と出てくるものに頼ったのであまり意識はしていませんでした。でも、「相手が何を求めているか」「何と言われたらうれしいか」を頭で計算しながら伝えることはできたかなと思います！
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
（川瀬）もえちゃんが手強いなと思いました！私のイメージでは、彼女はふわっとしていてあまり何も考えていない、自然体でモテる人なのかなと思っていましたが、意外とメンバーの中で一番計算して動いていたのではないかなって思っています。しゃべっていても、どうやってアピールしているのか、どうやってモテにいっているのか気になります！
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
ずっと言っているのですが、少年っぽい人が好きです！私を喜ばせてくれたり、楽しませてくれたりする人が好き。恋愛面では「自分はお姫様、相手は王子様」であってほしい！
自分が一番大切だし優先されたいけれど、それを超えてくるようなことをされたら好きになっちゃいます。全部において私を喜ばせてくれて、尽くしてくれて、楽しませてくれる。そういう“王子様と少年の掛け合わせ”のような人が理想です！
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
自分から人を好きになることがないのですが、初めて「この人かっこいい」と思える、自分にとっての“推し”のような人ができたんです！その人が私を好きになってくれて、連絡をくれた。私からしたら“推し様”という感じでしたが、立場が逆転して、自分でも「こんなことがあるんだ」と驚きました！
特にアプローチをしたわけではないのに、向こうが私のことを好きになってくれて、「マジか」と。その人はコミュニティ内でも名前が知られているような人気者だったので、量よりも質の高い“モテ”を経験しました。
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
自分の“素直な気持ち”を一番大切にして、『ラブパワーキングダム』に挑みました。私のかわいいところやスタイルの良さを見てほしいのはもちろんですが、それ以上に素直な気持ちで一生懸命に頑張って動いている姿を見てほしいです！どうか温かい目で、見守ってほしいなと思っています！
