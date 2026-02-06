サンリオピューロランドにエスターバニーが初登場 キティ＆マイメロたちが“春のパーティ”
サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランド（以下、ピューロランド）は、3月19日から6月2日までの期間で、スペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」を開催する。
【写真】春らしい！『マイメロディのハムカツピンクカレー』ほか限定グルメ
同イベントは、“春のパーティ”をテーマに、ピューロランドのキャラクターたちがうさぎになりきって、館内各所をポップでカラフルに彩る期間限定のスペシャルイベントとなっている。
注目は、新作のパレード『はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる』。キャラクターたちは、パステルカラーを基調としたうさぎモチーフの新デザインのコスチュームで登場する。うさぎになりきったキャラクターたちとともに、みんなで飛び跳ねたり、一緒になって盛り上がれる春の特別なパーティを届ける。大ジャンプや宙返りのアクロバットなど、見応えたっぷりのダイナミックな演出にも注目。さらに、楽曲は令和のヒットソングメーカー・玉屋2060%（Wienners）氏が担当する。テンポの良いサウンドとともに、会場全体で楽しめるパレードとなっている。
さらに、韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”とのスペシャルコラボレーションも実施。館内各所に登場するコラボ装飾のほか、ハート型ミラーやフラットポーチなど、ここだけのスペシャルグッズも展開。コラボを記念したスペシャルフードメニューも販売される。
期間中は、ふんわり花が咲くキュートなコスチューム姿で登場する『PUROSPRINGPARTY スペシャルグリーティング』（有料・事前予約制）や春をイメージしたコスチュームを着たキャラクターたちが元気いっぱいにお出迎えするウェルカムグリーティングを開催。また、ポップでカラフルな期間限定フードメニューやグッズも展開する。
【ストーリー】
うさぎになってHop Step Jump！
ピューロランドのカラフルでポップな春のパーティ！
ピューロランドのあちこちに
ふわふわパステルカラーのカラフルなお花が咲いてるよ♪
うさぎになりきったキャラクターたちと一緒に
春のピューロランドをポップに楽しんじゃおう！
■新作パレード『はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる』
ピューロビレッジでは、みんながうさぎになりきって、盛り上がれる新作パレードを上演。特製のピューロキャロットケーキをみんなでつくり、うさぎになって飛び跳ねる、ピューロランドの春のパーティとなっている。
キャラクターとライブエンターテイナーたちは、春らしいパステルカラーを基調としたうさぎモチーフの特別コスチュームで登場。玉屋2060%（Wienners）氏が担当したパレードの楽曲に加えて、大ジャンプや宙返りといったアクロバットなど、ピューロランド初となるダイナミックなパフォーマンスにも注目。
出演キャラ：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、シナモロール、ウィッシュミーメル
■エスターバニー×サンリオピューロランド コラボレーション
「PUROSPRINGPARTY」と韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”のスペシャルコラボレーションが実現。“エスターバニー”と「PUROSPRINGPARTY」のコスチュームを着たサンリオキャラクターたちのオリジナルグッズを発売。ハート型ミラーやフラットポーチなど、スペシャルグッズが登場する。また、コラボメニューや館内各所にコラボ装飾も登場予定。
■フォトスポット
館内には、パステルカラーが印象的な春らしいモチーフを使ったフォトスポットが登場。うさぎになりきってジャンプをしたり、カラフルな花がたくさん咲いたフォトスポットで写真を撮ったりして楽しめる。
■『PUROSPRINGPARTY スペシャルグリーティング』
ふんわり花が咲くキュートなコスチュームを着たキャラクターたちと会える。参加者には「オリジナルポストカード（6枚セット）」をノベルティとしてプレゼント。
出演キャラ：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、シナモロール、ウィッシュミーメル
■期間限定フードメニュー
オリジナルメニューも期間限定で販売。春をテーマに、キャラクターたちが彩るカラフルなプレートメニューやスイーツ、ドリンクが多数登場。数量限定販売の『Spring Special▼（ハート）お食事ワッフルBOX（ミニフランク＆カップサラダ）』はオリジナルカードのノベルティが付いた、春にぴったりのモーニングセット。
ほかにも『マイメロディのハムカツピンクカレー』や『ハローキティのキャロットオレンジケーキ』など、味はもちろん、ビジュアルにもこだわったラインナップ。春らしいポップな印象のメニューは、思わず写真に収めたくなるかわいさ。SNS映えも抜群で、イベントの楽しさをさらに盛り上げる。
■期間限定グッズ
オリジナルグッズを展開。新作コスチューム姿のマスコットやアクリルキーホルダーのほか、キャラクターたちとおそろいの飾りがついたカチューシャも登場。写真を撮る際のアイテムとしても使えるバルーンなど、春のイベントを楽しむのにぴったりなアイテムが登場する。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
