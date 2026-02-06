たくろう・きむらバンドが、憧れの木村拓哉へ向けて、ファンとしての域を超えた熱すぎるメッセージを送った。

【映像】木村拓哉へのメッセージ

22026年2月5日深夜に放送された『見取り図じゃん』では、見取り図（盛山晋太郎、リリー）を中心に、岡野陽一、さや香・新山、レインボー・ジャンボたかお、EXIT・兼近大樹、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）ら豪華メンバーが集結。日頃のモヤモヤを「小声」で吐き出す人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」が開催された。

木村拓哉をディスる勢力を「負け惜しみ」と断罪し、その深い愛を露わにした、たくろう・きむらバンド。EXIT・兼近から「最高顧問」である木村との交流エピソードが語られると、きむらバンドの羨望はピークに。リリーは「この1年会いたいって言い続けたら？今がチャンス」と振られると、「木村さんにメッセージ伝える？」とスタッフからカンペも。

きむらバンドは真っ直ぐにカメラを直視し姿勢を正し「たくろうのきむらバンドと申します。僕みたいなものがメッセージ申し訳ないんですけど、あの…生まれてきてくれてありがとうございます」と深々とお辞儀。ジャンボも「本当のファンだ…」ときむらバンドの熱量に圧倒され、「生きていただいてるだけで僕は頑張れるので、いつかお会いできることを願っております」と、切実な感謝を述べると、あまりの重さに盛山から「お会いしたらショック死する」と突っ込まれていた。