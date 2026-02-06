◇NBA ブルズ107−123ラプターズ（2026年2月5日 スコシアバンク・アリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）は、5日（日本時間6日）の敵地ラプターズ戦で4戦連続途中出場。第1Q終了間際のブザーブーター3Pシュートを演出や味方も困惑するノールックバックビハインドパスでなど3得点NBAキャリア最多タイ7アシストの躍動。しかしチームは敗れて3連敗を喫した。

第2Qに全米ファンを魅了した。残り1分10秒には速攻から新加入のヤブセレにパスすると見せかけて、逆サイドを走っていたブゼリスへノールックバックビハインドパス。ブゼリスがレイアップシュートを決めきった。ヤブセレもこのフェイントには困惑した表情を見せていた。このアシストには現地実況陣も「ビューティフルパス！」と大興奮していた。ハーフタイムの際には現地のコメンテーターである元NBA選手のジョン・ウォール氏やブレイク・グリフィン氏が「ユウキ！ユウキ！」と大熱狂していた。

河村は12分11秒出場で3得点NBAキャリア最多タイ7アシスト2リバウンド1スチールを記録した。シュートは4本試投で1本成功。FG成功率は25％。3Pシュートは2本試投で1本成功。3P成功率は50％だった。個人の得失点差を示す“プラス／マイナス”では、ほとんどの選手がマイナスの中でチーム最多のプラス3を記録した。

河村の超絶アシスト動画をブルズの公式SNSで投稿。ファンからは「エグい！」「ボールが消えた」「ユウキマジック」「完全に騙された」「ファンタジスタ」などの声が上がった。