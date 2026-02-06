ポニーキャニオンが提供する音楽ディストリビューションサービス early Reflectionが、PCI MUSICによるアーティスト総合支援プラットフォーム『bazoo』と4月から統合することを発表した。

（関連：early Reflection主催イベント『early Depts』 ワタナベ・メイ、松澤在音、サウルス、世代の近い3組が刺激を分け合う一夜に）

統合後は、ブランドを『bazoo』に一本化し、次世代の音楽ビジネスシーンを牽引する総合支援型のプラットフォームへと進化することを発表。今後は、音楽配信、フィジカルリリース、著作権管理、グッズ販売など、アーティストへの包括的なサポートをワンストップで実現する。

また、両サービスで展開していたインディーズ機能については、ポニーキャニオンのグループ会社であるPCI MUSICに集約。これによりPCI MUSICとの連携を強化し、新人発掘やアーティスト育成を通じて、次世代アーティストの輩出を目指す取り組みを強化していくとしている。

なお、今までearly Reflectionで配信されている楽曲に関しては、そのまま継続して配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）