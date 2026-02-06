アンカー・ストアは、常設直営店の全国50店舗目として「Anker Store ルミネエスト新宿」を3月12日にオープンする。新宿エリアへの出店は初となる。

店舗はルミネエスト新宿の5階に位置し、モバイルバッテリーや完全ワイヤレスイヤホンのほか、ロボット掃除機やポータブル電源なども展示する。店頭で実機のサイズや機能を確認しながら比較できる。

オープンを記念した施策として、先着100人限定で福袋「Anker HappyBag」を1万5000円で販売する。モバイルバッテリーや完全ワイヤレスイヤホンなどの製品を詰め合わせている。

あわせて、今春は計4店舗を順次オープンする。2月27日に「Anker Store アミュプラザ鹿児島」、3月6日に「Anker Store 阪急西宮ガーデンズ」、3月19日に「Anker Store ららぽーと横浜」、3月27日に「Anker Store ららぽーと沼津」を開業する。

鹿児島と西宮、沼津の店舗では開業日から10日間、横浜は11日間の期間限定で、店内の対象製品が10%OFFとなるキャンペーンを実施する。