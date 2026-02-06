auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、還元キャンペーン「ポイント超超祭」を開催する。期間は2月7日10時～2月12日9時59分。

最大41％還元のチャンス

期間中、購入金額に応じてPontaポイント（au PAY マーケット限定）が最大7％還元されるほか、各店舗からの特典や「買い得メンバーズ」の特典などを合わせると最大36％の還元を受けられる。さらに、Pontaパス会員であれば、2月8日に対象商品を購入することで最大還元率は41％となる。

キャンペーンによる還元率は、誰でも5000円以上の購入で2％からスタートし、Pontaパス会員であれば8000円以上で3％、2万円以上で5％、7万円以上で最大の7％となる。還元上限は5000ポイント。

購入額 還元率 備考 5000円以上 2％ 誰でも 8000円以上 3％ Pontaパス会員 1万円以上 4％ 2万円以上 5％ 4万円以上 6％ 7万円以上 7％

また、Pontaパス会員を対象に、ハズレなしで最大1万円引きクーポンが当たる「特典ガチャ」や、最大50％割引クーポンの配布、超目玉商品の販売なども行われる。

アイリスプラザやシュクレイで特別企画

「アイリスプラザ」とスイーツブランド「シュクレイ」の特設企画も実施される。アイリスプラザでは、新生活に向けた家電や寝具、食品などが最大50％割引となるセールを開催するほか、対象商品で最大50％のポイント還元を実施する。

シュクレイでは、バレンタインデー直前企画として、「ザ・メープルマニア」や「バターバトラー」などの全商品が20％以上のポイント還元対象となる（最大30％還元）。購入特典としてクッキーのプレゼントも用意されている。