衆議院選挙について、NNNと読売新聞社は終盤の情勢調査を共同で行いました。

県内3つの選挙区では、1区で国民民主党、2区と3区では自民党の候補者が安定した戦いを進めています。

◆長崎1区

情勢調査は、NNNと読売新聞社が5日までの3日間、電話とインターネットで行いました。

あわせて5人が立候補している「長崎1区」は、国民の西岡 秀子候補が序盤よりもさらに優位に戦いを進め、自民の浅田 眞澄美候補が追う展開です。

維新の山田 博司候補、共産の内田 隆英候補、参政の松石 宗平候補は、いずれも広がりを欠いています。

◆長崎2区

三つどもえの構図となった2区は、自民の加藤 竜祥候補が序盤から引き続き、安定した戦いを進めています。

それを、中道の山田 勝彦候補が追う展開となっています。

参政の髙木 聡子候補は苦戦しています。

◆長崎3区

2人の候補者がしのぎを削る3区は、自民の金子 容三候補が序盤よりもさらにリードを広げ、中道の田粼 耕太候補は厳しい戦いとなっています。

今回の調査では、2割の有権者が投票態度を明らかにしておらず、今後、情勢が変化する可能性もあります。

投票は「県知事選挙」と同じで8日に行われ、即日開票されます。