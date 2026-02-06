3000を超えるの書き初めが一堂に並ぶ、石川県書道教育研究会（石川書研）の展覧会が、6日から、金沢21世紀美術館で始まりました。

石川書研が開く新春恒例の書き初め展では、石川県内の3歳児から99歳まで、あわせて3062の作品が展示されています。

今年は石川書研の創刊70周年の節目にあたり、創刊号も展示されるなど、書道を通した教育の歴史が紹介されています。

被災地・能登から99歳の秀作

秀作に選ばれた最高齢99歳の橋本才一さんは、能登半島地震で被災し、今は金沢市内で家族と暮らしています。

題材の「草香沙暖」は春の草が香り高く、砂、暖められているという意味で、橋本さんは自らの思いを書に重ねました。

◇橋本才一さん…「能登半島地震では自宅が壊れ、住めなくなったが、家族も無事に暮らしている。能登半島地震から2年、春の漢詩に思いを重ねた。人に見られるような字を書くことができれば最高。自分も書があるため、認知症にならないのではないかと思っています」

石川県書きぞめ展覧会は2月8日まで、石川県金沢市の金沢21世紀美術館ギャラリーAで開かれています。