歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。モデルで俳優の次女・Kōki,さんの23歳の誕生日を祝って愛情たっぷりの手作り料理の数々を公開しました。

【写真を見る】【工藤静香】娘Kōki,の誕生日に花をテーマにした華やかな手料理を披露「どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね」





工藤さんは「次女23 お花をテーマにしたバースデー お腹いっぱい胸いっぱい 笑」とハートの絵文字を添えて投稿。









花をモチーフにした色鮮やかな手料理の数々を画像と動画で紹介されており、母の愛情がこもった特別な食事会の様子が伝わってきます。







公開された画像には、花の形に盛り付けられた野菜サラダや刺身の盛り合わせが写っています。野菜サラダはトマトの薄切りを花弁のように配置し、中心にオレンジ色の具材を置いて、外側は緑のきゅうりスライスのリングで縁取られた色鮮やかな一品。









刺身の盛り合わせも同様に花の形をイメージした盛り付けで、中心には白身の薄造りが花の形に組まれ、中央にはイクラが丸く配されています。









そして、誕生日に欠かせないケーキは、苺をふんだんに使ったケーキを手作り。薄切りにした苺を幾重にも重ねて大輪の花を表現しています。









一部がカットされた写真の断面から、中はピンク色のムースであることが確認できます。









娘の特別な日を彩るために準備した手料理に工藤さんは「どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね な〜んでも作りたくなりますよね。笑」と母としての思いを綴っています。









